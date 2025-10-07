БНБ пуска в обращение възпоменателна монета в чест на спешната помощ

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема "125 години Спешна медицинска помощ в България". Цената на монетата при пускане в обращение е 180 лева (92.03 евро). Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев" № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на днешния работен ден новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.