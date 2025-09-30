Сериозно увеличение: БНБ съобщи колко е достигнал външният дълг на България

Брутният външен дълг на България е нараснал сериозно с цели 20,9 на сто на годишна база до 53,783 млрд. евро към края на месец юли. Това показват предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,480 млрд. евро или с 9,303 млрд. евро по-малко спрямо сегашния размер.

Значително увеличение и като процент от БВП

Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП)За сравнение, година по-рано съотношението беше 42,9 процента от БВП.

В края на юли 2025 г. краткосрочните задължения са 8,772 млрд. евро (16,3 процента от брутния дълг, 7,8 процента от БВП) и се повишават с 468,8 млн. евро (5,6 на сто) спрямо юли 2024 г. (8,303 млрд. евро, 18,7 процента от дълга, 8 процента от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 45,010 млрд. евро (83,7 процента от брутния дълг, 40,1 процента от БВП) в края на юли 2025 г., като нарастват с 8,834 млрд. евро (24,4 на сто) спрямо края на юли 2024 г. (36,176 млрд. евро, 81,3 процента от дълга, 34,9 процента от БВП).

Към края на юли 2025 г. 36,215 млрд. евро (67,3 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 80 процента от брутните външни задължения, при 79,1 процента година по-рано, сочат още данните на БНБ.

По сектори

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2025 г. е 17,807 млрд. евро (15,9 процента от БВП). Спрямо края на юли 2024 г. (10,113 млрд. евро, 9,8 процента от БВП) той нараства със 7,694 млрд. евро (76,1 на сто). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33,1 процента към края на юли 2025 г., при 22,7 процента към юли 2024 г.

Външните задължения на Централната банка са 1,889 млрд. евро (1,7 процента от БВП). Те намаляват със 144,4 млн. евро (7,1 на сто) спрямо края на юли 2024 г. (2,033 млрд. евро, 2 процента от БВП).

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции са 7,711 млрд. евро (6,9 процента от БВП). Те се повишават с 1,246 млрд. евро (19,3 на сто) спрямо края на юли 2024 г. (6,465 млрд. евро, 6,2 процента от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 13,641 млрд. евро (12,1 процента от БВП). Те нарастват с 821 млн. евро (6,4 на сто) спрямо същия месец на миналата година (12,820 млрд. евро, 12,4 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,733 млрд. евро (11,3 процента от БВП) в края на юли 2025 г., което е с 314 млн. евро (2,4 на сто) по-малко спрямо края на юли 2024 г. (13,047 млрд. евро, 12,6 процента от БВП).