Българските полицаи в САЩ към Кандев: Честито пенсиониране, но няма бивш полицай!

От Българо-американската полицейска асоциация (Б.А.П.А.) поздравиха Георги Кандев, след като той изненадващо обяви, че напуска МВР. В своята Facebook страница те отправиха специални пожелания за бъдещите професионални пътища на Кандев и заявиха пълна подкрепа за всичко, с което той се заеме. "Искаме да поздравим Главният Секретар на МВР и наш почетен член на Б.А.П.А., Георги Кандев, за пенсионирането му след 30 години достойна служба като полицай! Или както още се казва в България за "Достойна служба под знамената", пишат от Б.А.П.А.

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"Твоята отдаденост и професионализъм през последните 30 години допринесоха значително за сигурността на България и нейните граждани. Докато прелистваш страницата към тази нова глава от книгата на живота си, искаме да ти напомним, че няма такова нещо като "бивш полицай“. Веднъж полицай - завинаги полицай! Ти си един от нас и ние ще те подкрепяме напълно във всички твои бъдещи начинания. Всички ние от БАПА ти желаем щастие, удовлетворение и успех в новите приключения, които ти предстоят!", завършват от Българо-американската полицейска асоциация.

Напускането на Кандев

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че Кандев обяви напускането си от структурите на МВР на 8 юни с публикация в своя Facebook профил. "Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", написа той. По думите му 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. "Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите", категоричен е главният секретар на МВР.

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Георги Кандев допълва, че задачата му винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взима решения, когато е трудно. "В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", заключва вече бившият главен секретар на МВР.