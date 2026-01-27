Оставката на Румен Радев:

27 януари 2026, 06:32 часа
Жълт код за валежи в 11 области на страната

Днес преди обяд в западните, а след обяд и в източните райони от страната вятърът ще е от запад-северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух, съобщават от НИМХ. С понижението на температурите на много места Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. Жълт код за значителни валежи е обявен в 11 области от Западна и Южна България - Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Смолян, София и София-град. Очакват се количества между 20 и 40 литра на квадратен метър.

Прогноза за времето

Снимка: БГНЕС

В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират.

Максималните температури ще са предимно между 3 и 8 градуса, малко по-високи в Югоизточна България.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра - от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Валежи дъжд прогноза за времето
