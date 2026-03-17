Евродепутати заговориха за спиране на европейското финансиране за Сърбия

„Положението в Сърбия се влоши допълнително през последната година, членството в ЕС е само декларативна цел, следователно трябва да се обмисли спиране на финансовата помощ за тази страна“, беше подчертано в дебат в Комисията по външни работи на Европейския парламент, предаде хърватската медия "Индекс". „За съжаление, реформите на Сърбия, свързани с присъединяването към ЕС, като цяло се забавиха значително. В някои сегменти те дори регресираха, което е особено видимо в областите на върховенството на закона и стандартите на демокрацията като система“, заяви парламентарният докладчик за Сърбия Тонино Пицула, представяйки своя проектодоклад за напредъка на Сърбия.

Темпото на присъединяване е в застой от години

Пицула заяви, че общият темп на процеса на присъединяване е в застой от години, което е следствие от ограничения напредък в диалога с Косово, продължаващата липса на съгласуваност с общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, общата липса на истинска политическа воля за напредък, честата реторика срещу служители на ЕС, влошаващите се условия за свободно функциониране на медиите и гражданското общество, както и игнорирането на препоръките за реформиране на избирателния процес.

Хърватия не иска ЕС да си затваря очите

Хърватският евродепутат разкритикува и „актьорите“ в ЕС, които от години отстъпват на Сърбия в името на стабилността. „Политиката на затваряне на очите и прокарване на стабилността като алиби от някои европейски актьори не донесе резултати в трансформацията на страната, а за съжаление само я отдалечи още повече от членство“, каза Пицула.

Той подчерта, че въпреки че Сърбия официално обявява членството в ЕС за стратегическа цел, няма потвърждение за това на практика, като посочи като примери неучастието на президента Александър Вучич на срещата на върха ЕС-Западни Балкани през декември миналата година и участието му във военния парад в Москва през май миналата година.