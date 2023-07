Kaufland България осигурява на децата на служителите си възможност за обмен в Германия

Kaufland България ще бъде част от тазгодишното издание на интернационалната платформа за обмен на ученици „Get Connected”. Програмата, която се осъществява в партньорство между Schwarz Group и една от най-утвърдените международни организации за обмен „AFS’’, дава възможност на деца на служители от пет европейски държави от Schwarz групата да прекарат част от лятната си ваканция в семействата на колеги в Германия. Всяко семейство, чието дете участва в програмата „Get Connected“, на свой ред приема в дома си германско дете от семейството домакин. Инициативата е насочена към ученици на възраст между 14 и 17 години и е с обща продължителност от 3 седмици – от 27 юли до 14 август 2023 г. България е сред страните, които ще вземат участие в програмата, заедно с Хърватия, Полша, Португалия, Испания и Германия.

В края на миналата седмица бе даден официалният старт на програмата със заминаването на предварително избраните от международно жури участници за Хайлборн, Германия. В продължение на 10 дни Кристина Бориславова, Моника Георгиева и Петя Живкова ще имат възможност да се запознаят отблизо с културата, езика, традициите и живота на своите немски връстници. В рамките на престоя си те ще вземат участие и в специални образователни междукултурни лагери, посветени на актуални теми като устойчивост и социални мрежи. За да улесни въвеждащия процес и да благоприятства комуникацията между българските участници, по-рано този месец Kaufland България организира среща за представяне, в която учениците се запознаха и споделиха нетърпението си относно предстоящото пътуване. Кристина, Моника и Петя са възпитаници на Частната гимназия „Проф. Иван Апостолов“, гр. София, Националната търговско-банкова гимназия, гр. София и на Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив и имат разнообразни интереси. Това, което ги обединява, както и техните родители, е любознателността, желанието за постоянно професионално и личностно развитие, а също и стремежът към откриване на нови хоризонти.

Разходите по престоя и пътуването на младежите се покриват от Kaufland България. Осигуряването на финансовата обезпеченост на пътуването е естествено продължение на активните действия на компанията в посока грижа за служителите и техните семейства, както и развитието на младите хора в страната. То е само част от многопластовата стратегия на водещия работодател, в рамките на която неговият екип има възможността да се възползва от множество предимства като богат социален пакет, наброяващ над 17 придобивки и включващ постоянни възможности за развитие, разнообразни обучения, участие в обществено значими събития и различни по вид инициативи и други.

В продължение на години компанията работи усилено за осигуряването на достатъчно образователни перспективи пред младите хора в страната и се грижи за тяхното кариерно развитие. Като един от най-големите работодатели в страната, Kaufland България осъзнава ролята, която има в изграждането и подкрепата на бъдещите специалисти. Веригата инициира редица собствени кариерни и повишаващи квалификацията програми. Освен това е активен партньор в много на брой инициативи, програми и събития. Сред партниращите институции и организации са Университета за национално и световно стопанство, съвместно с който проведоха първата по рода си Kaufland Business Academy, както и повече от 17 университета и над 74 училища в страната, Bulgaria Wants You, Mentor The Young, Teenovator, Junior Achievement, Тук-Там, Развий се, 9Academy, RockSchool, Клуб на талантите, To The Top, Софийски фестивал на науката, Музейко, Panda Labs на WWF и други. Ритейлърът приема за своя мисия създаването на стабилна, дълготрайна и ползотворна връзка между образованието и бизнеса, която да остави значима следа на пазара на труда.

Kaufland България се стреми постоянно да развива и надгражда стратегията си за управление на човешките ресурси и предлага нови и нови възможности и придобивки, които имат за цел да подсигурят благосъстоянието, развитието и удовлетвореността на служителите, както в професионален, така и в личен аспект.