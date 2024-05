Докато Русия настъпва към Харков: Украйна се насочва към защита на Киев с нови бригади

"Защитата на Киев остава една от основните ни грижи, независимо колко трудно е на изток. Той е сърцето на Украйна и ние знаем каква ключова роля ще играе отбраната на столицата в бъдеще", обяви Павлюк.

Генералът прогнозира настъпването на "критична фаза" на войната в Украйна. Според него тя ще се развие през следващите 2 месеца.

Пред The Economist Павлюк уточни, че Москва не е забравила желанието си да превземе столицата. "Русия знае, че ако получим достатъчно оръжия в рамките на месец-два, развоят на събитията може да се обърне срещу тях", аргументира се той.

Според командира на Сухопътните войски един от основните проблеми на армията е липсата на техника, а не на хора - въпреки че липсата на човешки ресурс е определяна като една от основните от мнозина анализатори, наред с намалените количества боеприпаси. Снарядите обаче се очаква да се увеличат с пристигането на цялата американска помощ.

Изявлението на Павлюк повтаря думите на президента Володимир Зеленски, че Украйна е изправена пред „нов етап“ в тоталната война, тъй като Русия се готви да разшири настъплението си. Руските сили започнаха нова настъпателна операция на 10 май, насочена към Харковска област. Засега опитите им за пробив са били блокирани, а на място са изпратени резерви за подпомагане на украинските сили при Волчанск.

The center of Volchansk, Kharkiv region now. Earlier, the city authorities there announced the evacuation of the city. pic.twitter.com/3tpiSBRpvq

Русия вероятно се опитва да завземе възможно най-голяма територия, преди на бойното поле да се усети въздействието на наскоро приетия от САЩ законопроект за помощ за Украйна от 60,8 милиарда долара.

Часов Яр в Донецка област остава една от ключовите цели на Русия, тъй като може да улесни по-нататъшното напредване към близките градове Константиновка, Краматорск и Славянск.

Москва има за цел да окупира напълно Донецка, Луганска и, ако е възможно, Запорожка област през 2024 г., заяви по-рано Павлюк.

Пред The Economist той повтори, че Русия може да продължи да се съсредоточава върху Донбас и че "проверява стабилността на отбранителните линии на Украйна, преди да избере най-подходящата посока".

Zelenskyi confirmed the counteroffensive actions of the Russian Federation in the Kharkiv region. According to him, as of this morning, the advance was repulsed by artillery fire.



"Our military knew about the offensive and calculated the forces. Now there is a fierce battle," he… pic.twitter.com/s8W9kJ4gfI