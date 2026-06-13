Княгиня Калина реши да защитава "традиционните ценности". Посланието от "София Прайд" - имаме равни права (ВИДЕО)

Сблъсък между "традиционните ценности" и това, че хората могат да бъдат различни, се получи в привечер в София. За щастие не говорим за физически сблъсък, а само за идеен - през "Шествието на семейството" и "София прайд 2026''. На "Шествието на семейството" се появи княгиня Калина - преди три години тя се забърка в сериозен скандал, който стигна до съда, припомнете си - ОЩЕ: Първа инстанция осъди условно княгиня Калина, тя ще плати и стойността на блъснатата кола

Освен княгиня Калина, другото много известно лице беше патриарх Данаил. Той произнесе и реч - как всички трябва да бъдем приобщени към божествения живот, докато княгинята беше на място със съпруга си Китин Муньос. Събитието се случи под егидата на Софийската митриполия със съдействието на Сдружение “Месец на семейството”, Младежки Консервативен Клуб (МКК), Сдружение “РОД”, фондация “Нашият дом е България” и с подкрепата на Православно младежко сдружение “Св. Йоан Рилски”.

Същевременно "София прайд" се проведе в Княжевската градина. Събитието бе открито от Калоян Калинин от сдружение „София прайд“ с Надежда Цекулова от Българския хелзинкски комитет. Трябва да приемем, че всички имаме равни права, беше посланието, което Калинин отправи. А самото събитие се проведе при засилена полицейска охрана - ОЩЕ: Традиционното семейство наистина е под заплаха и тя идва отвътре

СНИМКИ: БГНЕС