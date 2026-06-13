Традиционното семейство наистина е под заплаха и тя идва отвътре

Отново е време за гей парад и вместо той да мине тихо и кротко, без нито едно дете в традиционно християнско семейство да разбере за него, контрапротестът на несъществуващата семейна идилия ни проглушава ушите от седмици.

Размятат се шествия, походи, традиционни ценности, християнски постулати, синоди, консерватори, православни певици... Всичко това, в битка с несъществуващ враг, и в защита на несъществуваща крепост.

Традиционното българско семейство наистина е под заплаха. Тя обаче не идва отвън. Тя идва от традиционните мъже и жени в него.

Още: Консерватори и църква срещу гей парада с шествие за семейството: "Има останало добро в този свят"

Битка с несъществуващ враг в защита на несъществуваща крепост

Стара статистика е, че всяка четвърта жена в България е била жертва на насилие. 2/3 от децата се раждат в семейства без брак. Почти половината майки у нас не искат второ дете, защото се налага сами да се борят с умората, стреса и чувството за вина. Отново почти половината - 44,9%, не получават подкрепа от бащите на децата си. Наскоро адв. Йорданка Бекирска, специалист по семейно и международно право, заяви, че все повече двойки се разделят още по време на бременността или непосредствено след раждането на децата.

Всичко това се случва в традиционните християнски семейства. Тези, които ще излязат на шествие в подкрепа на здравите семейни устои, а вечерта, като се приберат, пак ще си крещят и ще се обиждат.

Източник: БГНЕС

Мъжете, проповядващи морал, са същите, които бият жените си вкъщи. Същите, които ги оставят да се справят сами с децата, докато цъкат телефона или зяпат мачове, защото много работят и имат нужда от почивка.

Сред организаторите на шествието има хора, които не са създали, отгледали или възпитали нито едно дете, но са сред най-агресивните в обясненията как трябва ние да си гледаме децта. Мъже, които си нямат представа от бременност и раждане, но са категорични как трябва да процедират жените със собствените си тела и матки.

Още: Ирина Флорин с ударен коментар за "София прайд"

Семействата, които обясняват как децата им са най-важното нещо на света и то трябва да бъде защитено, са същите, които по хотели ги зарязват в детските кътове, за да си пият, и после държат сметка на аниматорите защо са ги оставили да се шляят без надзор. Същите, които са силно възмутени, че учителите се оплакват от децата им, но не намират време да им направят една диктовка или да им обяснят защо да се държиш като маймуна е недопустимо. Синовете и дъщерите им имат телефони от 1 клас, защото така е по-лесно, а на тези телефони те виждат неща, много по-страшни от гей парада.

Но за тези проблеми няма да се говори на шествието за семейството. То е лицемерен параван за всичко гнило и нередно, което се маскира като приемливо, само защото е в графа "естествено".

Нищо естествено няма в насилието, мързела или незаинтересоваността. Това са нещата, които ще "повредят" децата ни. Това са нещата, които ще съсипят живота им. И те ще са дело на собствените им традиционни родители.

Защото семейството не е кух лозунг и не е борба "против". И ако днес в България то се разпада, то се разпада отвътре.

Автор: Десислава Любомирова