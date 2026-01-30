Мария Габриел с нов международен пост на високо ниво

Мария Габриел е назначена за заместник-генерален директор на ЮНЕСКО, съобщиха официално от организацията. Тя ще встъпи в длъжност на 1 март. Подкрепа за назначението изразиха правителството в оставка и премиерът в оставка Росен Желязков. В ЮНЕСКО Габриел ще отговаря за ресора "Комуникация и информация".

Преди това, в периода 2017-2023 г., Мария Габриел беше еврокомисар в Европейска комисия, като първоначално отговаряше за цифровата икономика, а впоследствие и за иновациите и научните изследвания.

През 2023 г. тя беше издигната от ГЕРБ за кандидат за министър-председател, но не получи парламентарна подкрепа. След това зае поста на външен министър, като по договореност между ГЕРБ и ПП-ДБ трябваше на ротационен принцип да смени премиера Николай Денков след девет месеца. Ротацията обаче не се състоя заради липса на съгласие между двете политически сили за съставяне на нов кабинет. Още: Мария Габриел се кандидатира за директорски пост в ЮНЕСКО

Мария Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. Завършила е бакалавърска степен по "Български и френски език" в Пловдивския университет, както и магистратура по "Сравнителна политика и международни отношения" в Докторантската академия по политически науки в Бордо.

Въпросът с доктурантурата

Паралелно с новата позиция, около името на Мария Габриел отново се появяват въпроси, свързани с нейния публичен и професионален профил. Сред тях е и темата за заявяваната в миналото научна степен. В предизборни материали и официални биографии от периода 2009–2011 г. тя е представяна като "доктор по политически науки", с посочен докторат от Института за политически науки в Бордо и Свободния университет в Брюксел. Още: Мирчев иска да знае лобирала ли е Габриел за сваляне на санкциите срещу Пеевски. Още: 20 месеца след провала на ротацията: Мария Габриел се появи отново редом до Борисов (СНИМКИ)

Разследване на BIRD обаче установи, че в официалния френски регистър theses.fr, където се вписват всички защитени докторски дисертации, липсват данни за успешно защитен докторат на нейно име. В по-късните ѝ биографии, включително по време на мандата ѝ като еврокомисар, титлата "доктор" вече не фигурира.