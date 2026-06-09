Над 1,7 млн. българи получават още повече предимства с BILLA Card

Лоялната програма на BILLA разширява партньорската си мрежа с ексклузивни отстъпки за пътувания, хотели, оптики, козметика, офис консумативи и още много услуги

Да спестяваш с BILLA Card вече означава много повече от достъп до изгодни предложения в магазини BILLA. Една от най-мащабните и предпочитани програми за лоялност в България продължава да разширява своите предимства чрез BILLA Partners+ – платформа, която дава на клиентите достъп до специални оферти и ексклузивни отстъпки от разнообразни партньорски брандове.

Днес над 1,7 милиона българи са част от програмата BILLA Card и активно се възползват от нейните предимства. С новите партньорски предложения картата се превръща в още по-ценен инструмент за спестяване не само при покупка на хранителни продукти, но и в редица други сфери от ежедневието.

Чрез BILLA Partners+ потребителите могат да получат както процентни отстъпки, така и фиксирани намаления при покупка на продукти и услуги. Сред предложенията са отстъпки до 50% в определени категории и специални оферти на стойност до 100 евро от цената на избрани услуги и продукти.

„Непрекъснато развиваме програмата BILLA Card така, че да прави живота и пазаруването по-лесно и по-приятно за нашите клиенти. Мащабното разширяване на партньорската ни мрежа е израз на благодарност към тях и част от стремежа ни да предлагаме не просто отстъпки, а цяла екосистема от вълнуващи предимства.“, коментира Елиза Грънчарова, директор Стратегически маркетинг на BILLA България.

Партньорската мрежа обхваща разнообразни сфери на потребление – туристически услуги и пътувания, хотели и ваканционни пакети, оптики и грижа за зрението, козметика и красота, офис консумативи, подаръчни преживявания, онлайн услуги и други.

Сред партньорите на програмата са Sun Spree Travel Partner, Festa Hotels, Grand Optics, Оптики Joy, Optika.bg, Office 1, Pick N Dazzle, Gift Tube и други утвърдени компании, които предоставят специални условия ексклузивно за притежателите на BILLA Card.

Платформата BILLA Partners+ е достъпна директно през мобилното приложение BILLA App и на www.billa.bg, където потребителите могат лесно да разгледат активните предложения, да изберат предпочитаната оферта и да се запознаят с условията за ползване.