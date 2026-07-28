"Тежка старческа и средновековна догматика и псевдохристиянство": Критика как столичен храм се ползва за анти-ЛГБТ пропаганда (СНИМКА)

Българската православна църква (БПЦ) може и да не подкрепя различните, но поне нека не пропагандира лъжата и езика на омразата. Нали всички сме чада Божии? Такъв въпрос зададе Васил Костурков, застрахователен експерт, споделяйки снимка на плакат за анти-ЛГБТИ събитие, разлепен на столичния храм "Света Троица".

"Снимката по-долу е направена тази неделя (26.07.2026 г.) на вратата на столичния храм "Света Троица". Място, което доскоро приемах за мирно, спокойно и добронамерено – Дом Господен и дом на човешката доброта. Явно обаче вече не всеки е добре дошъл в храма, където днес се сее семето на ксенофобията, хомофобията, омразата и средновековната схоластика. Българската православна църква (БПЦ) може и да не подкрепя различните, но поне нека не пропагандира лъжата и езика на омразата. Нали всички сме чада Божии? Плакатът е за събитие, което представя спекулативни изследвания и насажда невежество. И макар да е организирано без прякото участие на БПЦ, то намира трибуна именно там. Не казвам, че каквото и да било трябва да се натрапва или че хомосексуалността трябва да се „популяризира“. Казвам просто, че ролята на Църквата е да приеме всеки, който обича Бога, който иска да е добър и да живее според Неговите заповеди", пише Костурков.

Събитие за "победата" над Истанбулската конвенция

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Става въпрос за събитие на фондация "Нашият дом е България" на Пламен Мирянов - конференция "ЛГБТ ПРОПАГАНДАТА – Политика на дехуманизация и религия на антихриста", посветена на 8 години от "победата" над Истанбулската конвенция.

Според организаторите специален гост лектор на събитието ще е проф. Марк Регнерус - американският професор по социология в Тексаския университет в Остин, който ще представи "единствения в света" доклад с широко изследване за социалното и емоционално състояние на деца, осиновени от еднополови двойки.

"Кратки разяснения относно страстите, които владеят в ЛГБТ идеологията и хомосексуалните взаимоотношения ще представи православен духовник в духа на учението на Светата Църква и светите отци. Участие ще вземе и писателят Александър Урумов, който ще обобщи събитията около съпротивата срещу приемането на Истанбулската конвенция", гласи още поканата на организаторите на събитието.

"С новия патриарх БПЦ изпадна в тежка старческа и средновековна догматика"

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"След избора на новия патриарх, БПЦ изпадна в тежка старческа и средновековна догматика. Тя осезаемо загуби своята благост и духовност, навличайки одеждите на един фалшив морал и пълно неразбиране за съвременния свят. Живеем в 21-ви век. Епоха, в която информацията е достъпна за всички, а хората са свободни да търсят себе си и своята утеха. В момента БПЦ не дава утеха и мир в душите на всеки, прекрачил прага ѝ. Тя го прави избирателно – само за онези, които са „по калъп“", пише възмутен Костурков.

По "думите му църквата трябва да дава напътствия за това какво е добро и лошо, как да помагаш, как да живееш достойно и праведно, а не с кого си лягаш и кого обичаш". "Защото, ако искрено обичаш Бог, ти обичаш всички по един чист, неподправен и верен начин. Няма грешна любов. Плакати за такива псевдохристиянски събития нямат място в Дома Господен", пише още той.

"БПЦ падна до ксенофобско ниво"

Костурков попита къде са организациите, представляващи гражданското общество и ЛГБТИ хората. "Мили приятели, не може да организирате само бляскави представяния на книги и филмови фестивали. Ако претендирате, че представлявате дадена група, трябва да се изправяте и да я защитавате и в най-тъмните ѝ мигове. Къде сте, за да се противопоставите на това събитие? Да го оспорите по интелектуален, честен и открит начин? Къде сте, когато няма фондове за харчене, а има реална работа за вършене?", попита той.

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Костурков сподели, че за първи път от години се чувства "толкова отвратен, смазан и тъжен от факта, че на никого не му пука и че БПЦ падна до нивото на тези ксенофоби".

"КЪДЕ СТЕ? Къде сте, фондация „Глас“? Къде сте, БХК? Къде е Комисията за защита от дискриминация? Лесно е да сме шарени и весели, но е трудно да сме отговорни и да отстояваме себе си безкомпромисно, когато се налага", пише още той.

"В крайна сметка, може би това е новият ход на държавата ни – старомодни разбирания, простотия, неграмотност, демагогия и популизъм. Страдам искрено от всичко това. Мъчно ми е, че в държава от Европейския съюз явно никога няма да получа правата си като пълноценен човек. Че винаги ще съм „втора ръка“, винаги един от „ония“, който трябва да постига всичко по най-трудния начин. Днес загубих и последната си утеха – мястото, в което душата ми намираше покой, днес ме кара да се чувствам обруган, нежелан и отблъснат. Окончателно БПЦ загуби силата си на духовен водач на нацията ни. Тя се превърна в едно най-обикновено ЕООД, което продава свещи и управлява имоти, вместо да се грижи за душите на миряните", коментира още Костурков.