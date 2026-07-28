"Нефтените петна в Черно море вече си имат име - "Кайрос"": Гняв в социалните мрежи, че Черноморието плаща за бездействието на властта

Черно море не може да бъде оставено да поема цената на институционалното бездействие и пагубната геополитика на изкопаемите горива. Такава е позицията на "Грийнпийс България", след като Сателитен анализ на организацията установи десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер "Кайрос", част от руския "сенчест флот", който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас.

Информацията предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

Многократни нефтени разливи

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"Нефтените разливи от танкера "Кайрос" не са единичен инцидент! Наш анализ на сателитни изображения разкрива повтарящ се модел на нефтено замърсяване в периода между април и юли 2026. Първите сигнали бяха подадени от организацията „Обществен съвет Несебър“ на 22 юли, а последният разлив достига приблизително 12 километра и е поредното екологично престъпление, което не бива да се пренебрегва", пишат от "Грийнпийс България".

Те уточняват, че "Кайрос“ е част от руския сенчест флот – стари танкери, използвани за превоз на руски петрол в заобикаляне на международните санкции. След атака с украински дрон корабът беше изтеглен до български териториални води, където остава закотвен вече месеци.

"Въпреки че Изпълнителна агенция „Морска администрация“ потвърди наличието на нефтени петна, до момента липсват убедителни отговори как се е стигнало до многократните замърсявания, както и кой носи отговорност за тяхното почистване. Нефтеното замърсяване уврежда морските екосистеми, застрашава общественото здраве и поставя под риск поминъка на крайбрежните общности. Черно море заслужава защита!", коментираха от "Грийнпийс".

Какво прави танкерът тук?

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"Нефтените петна в Черно море вече си имат име: "Кайрос". Сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България установява десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер „Кайрос“, част от руския сенчест флот, който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас. Наблюденията показват повтарящ се модел на замърсяване в периода от края на април до края на юли 2026 г. и пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма", написа журналистът Ива Дойчинова.

И зададе въпрос - "какво прави този танкер в бургарски води от ноември 2025 г., след като е санкциониран от ЕС и Великобритания за пренос на руски петролни продукти"?

"Видимо отсътвието на държавата"

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов също се включи в дискусията.

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"Вече е ясно, че нефтеното замърсяване по южното Черноморие е заради разлив от кораб. Няколко пъти коментирах темата с нефтените следи по брега и винаги твърдях, че е заради локално замърсяване от плавателен съд в Бургаския залив. Сега "Грийнпийс България" доказаха това, със сателитни снимки. Как така Министерство на околната среда и водите не откри това, след като мнозина ги призовахме да анализират сателитни изображения?", попита той.

Според него е "видимо отсътвието на държавата". "След като в края на миналата година стана ясно, че турски влкач ни е докарал в териториалните води този кораб от руския сенчест флот, призовах за адекватни действия по обезопасяването и конфискуването на този кораб, който по законите на международното право беше изоставен и следователно подлежеше на конфискация. След голяма суматоха корабът беше преместен, но не и конфискуван и обезопасен. И ето сега резултат от това бездействие на институциите, породени най-вече от немърливост и страх, понеже в тях е пълно с русороби", допълни Сандов.