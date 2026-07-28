Промени в движението по АМ “Тракия“ в посока София

Днес временно се променя организацията на движение на АМ “Тракия“ в посока София заради ремонтни дейности, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ). Между 6.30 и 12.30 ч. при 27-ия км ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8.00 и 15.00 ч. в участъка между 61-вия и 64-тия км ще се премахва крайпътна растителност. Още: Ограничения в изпреварващата лента по АМ “Хемус“

И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват ограничението до 90 км/ч и поставената пътна сигнализация. Още: В активната лента: Промени в движението по АМ “Хемус“