Най-важните новини за деня: 17 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 януари.

ТРЪМП И ЕС С НОВИ ИДЕИ ЗА МИРА В УКРАЙНА, РУСИЯ НЕ СПИРА ДА ЛЪЖЕ ЗА КУПЯНСК СЛЕД ЗАГУБИ 27:1 (ОБЗОР - ВИДЕО)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля създаването на Съвет за мир, който да наблюдава изпълнението на бъдещо споразумение за прекратяване на войната в Украйна, съобщава Financial Times. Такъв съвет е част от мирния план за Ивицата Газа, като отново подредник е американският лидер.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ЕФИР: ЕТО КАК ЩЕ СЕ ГЛАСУВА С ЛЮБИМИТЕ СКЕНЕРИ НА БОРИСОВ-ПЕЕВСКИ, БСП И ИТН (ВИДЕО)

Противоречивите спешни промени в Изборния кодекс взривиха общественото пространство през тази седмица. В четвъртък и петък депутатите от правната комисия заседаваха извънредно няколко пъти, за да обсъждат нови правила за гласуване. След като бе отхвърлено искането на ПП-ДБ за 100% машинно гласуване, на ход са т.нар. "скенери", които се опитва да прокара (все още) управляващото мнозинство на ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и БСП.

ВОЙНА, ПОКУПКА ИЛИ РЕФЕРЕНДУМ: ЧЕТИРИ НЕМСКИ СЦЕНАРИЯ ЗА ГРЕНЛАНДИЯ

От кризисната среща във Вашингтон за Гренландия се очакваше и най-лошото - анексия. Но дотам не се стигна. САЩ и представителите на Гренландия и Дания не постигнаха никакво единомислие, но решиха да бъде създадена работна група, която да обсъди бъдещето на острова. Какви са възможните сценарии? Германската обществена медия АРД разглежда съществуващите версии.

ТРЪМП: ВРЕМЕ Е ДАНИЯ ДА НИ СЕ ОТПЛАТИ И ДА НИ ДАДЕ ГРЕНЛАНДИЯ! НЕСЪГЛАСНИТЕ НАКАЗВАМ С МИТА

"Години наред субсидирахме Дания и всички страни от Европейския съюз, както и други страни, без да им начисляваме мита или друга форма на компенсация. Сега, след векове, е време Дания да се отплати! Съединените щати се опитват да прокарат тази сделка повече от 150 години.

REUTERS: ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ТРЪМП E ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе поредица от спорни ходове, които разклатиха световния ред, включително предприемайки военна операция за сваляне на венецуелския лидер и отправяйки нови заплахи за анексиране на Гренландия. Тръмп, чиято предизборна програма под надслова „Америка на първо място“ бе смятана за изолационистка, оправдава политиката си като защита на американските интереси в сферата на икономиката и сигурността.

АЯТОЛАХЪТ НАПРАВИ КЪРВАВО ПРИЗНАНИЕ, САЩ ПАК ГОВОРЯТ В ТОН ЗА ВОЙНА (ВИДЕО)

Да, няколко хиляди души в Иран са били убити заради протестите. За пръв път това официално беше признато публично от аятолах Али Хаменей. Той твърдо се придържа към опорката, че протестите срещу режима му са "американски заговор". Аятолахът подчерта, че страната му не търси война (със САЩ), но е решена да накаже тези, които нарушават вътрешния ред.

ОРАНЖЕВ, ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ ГРЕНЛАНДИЯ: МНОГОХИЛЯДНИ ПРОТЕСТИ В ДАНИЯ СРЕЩУ ТРЪМП (СНИМКИ, ВИДЕА)

Многохилядни протести срещу плановете на американския президент Доналд Тръмп да завладее Гренландия протичат днес в столицата на Дания Копенхаген, както и в редица други датски и гренландски градове. Демонстранти скандират "Долу ръцете от Гренландия" и "Янки, вървете си вкъщи" пред кметството на Копенхаген и се готвят да потеглят към посолството на САЩ. Те искат да се уважават демокрацията и правото на гренландците на самоопределение.