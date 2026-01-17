Тръмп и ЕС с нови идеи за мира в Украйна, Русия не спира да лъже за Купянск след загуби 27:1 (ОБЗОР - ВИДЕО)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля създаването на Съвет за мир, който да наблюдава изпълнението на бъдещо споразумение за прекратяване на войната в Украйна, съобщава Financial Times. Такъв съвет е част от мирния план за Ивицата Газа, като отново подредник е американският лидер. Този орган, председателстван от самия републиканец, има за цел да координира бъдещото управление на палестинския анклав, а идеята явно е това да се пренесе и в Украйна.

Още: Белият дом: Николай Младенов вече е върховен представител за Газа - помагат му Рубио и Уиткоф

Високопоставен украински служител, участващ в преговорите със САЩ, казва, че създаването на Мирен съвет за Украйна (който също ще бъде председателстван от американския президент) е „важна част от предложенията", насочени към прекратяване на сраженията. Твърди се, че в съвета трябва да участват представители на Украйна, Европа, НАТО и Русия, а неговата задача е да гарантира изпълнението на бъдещ мирен план и да следи за спазването му.

Все още обаче няма признаци, че Русия е готова да се съгласи с 20-точковия мирен план, договорен от САЩ, Украйна и нейните западни съюзници, или дори да го обсъди. Москва настоява за големи териториални отстъпки от Украйна, включително целия регион Донбас, но Киев счита тези искания за неприемливи. Диктаторът Владимир Путин не отстъпва от максималистичните си цели, което не попречи обаче на Тръмп да обърне за пореден път палачинката и да твърди, че Володимир Зеленски е този, който пречи за постигането на мир: Зеленски е "пречка" за мир: Украинският президент отвърна на Тръмп (ВИДЕО).

Администрацията на Тръмп обмисля идеята да използва схемата със Съвета за мир за прекратяване и на други конфликти, включително във Венецуела, посочва Financial Times. Планът може да бъде представен на Световния икономически форум в Давос, който ще се състои следващата седмица.

Снимка: Getty Images

Украинска делегация е в САЩ за преговори

Украински официални лица ще пътуват до САЩ, за да продължат преговорите с американските си колеги в следващите дни, обяви президентът Володимир Зеленски на 16 януари. В делегацията са включени: Рустем Умеров, който е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана; Кирило Буданов, ръководител на президентската канцелария и бивш шеф на военното разузнаване; и Давид Арахамия, парламентарен лидер на партията „Слуга на народа“ на Зеленски.

Служител на Белия дом заяви пред Kyiv Independent, че украинската делегация се очаква да се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, както и със съветника и зет на Тръмп Джаред Къшнър. Украйна се надява да получи повече яснота по „документите, които сме изготвили съвместно с американската страна, и по отношение на реакцията на Русия на цялата тази дипломатическа работа“, заяви Зеленски по време на съвместна пресконференция с чешкия президент Петр Павел в Киев.

Още: Чавдар Стефанов за Путин и Тръмп: Старците се надцакват (ВИДЕО)

ЕС обвързва членството на Украйна с мира

Същевременно Европейската комисия проучва начин за бързо присъединяване на Украйна към ЕС с ограничени права като част от потенциално мирно споразумение с Русия. Според тази идея Украйна ще стане член на ЕС, но ще получи пълни права на глас и пълноправно членство постепенно, след като отговори на правните и икономическите стандарти на блока, твърди Reuters.

Предложението има за цел да даде на украинците надежден сигнал за сигурност и стабилност след войната, без да се отстъпва от правилата за присъединяване на ЕС. Планът все още е в ранен етап и ще се нуждае от одобрение от всички правителства и национални парламенти на страните членки: Еврокомисията вече придвижва членството на Украйна в ЕС бързо и тайно.

Съюзниците на Украйна не спират да помагат с оръжия и средства за енергетиката

Финландското министерство на отбраната обяви на 16 януари, че Хелзинки ще предостави военна помощ на стойност 98 милиона евро на Украйна и че съдържанието на пакета е класифицирано, каквито са стандартите във Финландия. Чешкият президент Петр Павел каза от Киев, че Прага ще предостави на Украйна неопределени бойни самолети, способни да свалят дронове, може и да прати системи за ранно предупреждение, включително радари. Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли заяви пред Bloomberg на 15 януари, че Великобритания ще открие бизнес център в Киев през 2026 г., за да подпомогне стартиращите компании в областта на отбраната да ускорят продажбите на системи за противовъздушна отбрана и дронове. Ден по-късно Лондон обяви, че ще предостави 20 милиона лири (около 26,7 милиона долара) за подпомагане на ремонта на украинската енергийна инфраструктура, която е била повредена от засилените руски удари.

Още: Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, способни да свалят дронове

На 16 януари украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че Италия ще предостави на Украйна около 80 промишлени котли на обща стойност 1,85 милиона евро - с капацитет от 550 до 3000 киловата (kW). Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде обяви на 12 януари, че Норвегия ще предостави 200 милиона долара на Украйна за възстановяване на енергийната инфраструктура, включително за незабавни енергийни нужди и закупуване на газ.

Снимка: Getty Images

Купянск: Руснаците са губили 27 войници срещу убит украинец

Русия продължава натиска на фронта, докато бави мирния процес, с цел да завоюва колкото се може повече територия. Руснаците обаче са добри и в лъжите, както се разбра през ноември. Тогава диктаторът Владимир Путин и ръководителят на генщаба ген. Валерий Герасимов се хвалеха с превземането на Купянск, докато Зеленски не се снима пред входа на града и не стана ясно, че всъщност около 200 руски войници са обкръжени. Контраофанзива на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) доведе до връщане на града под украински контрол. Сега британското издание The Times, позовавайки се на оценки на британското разузнаване, съобщава, че украинските сили са убили 27 пъти повече руски войници, отколкото са загубили по време на битката за връщане на Купянск.

Още: Украинските "горски" ходят по къщите и прибират един по един "превзелите геройски Купянск" руснаци (ВИДЕО)

Източник от Министерството на отбраната в Лондон е съобщил на медията, че около 200 руски войници са били обкръжени от настъпващите украински части преди Коледа. Общият брой на руските жертви в района остава неизвестен, но източникът е оценил, че загубите през изминалата година са достигнали хиляди. Докладът на британското разузнаване подчертава тактическия успех на Украйна в сектора на Купянск въпреки продължаващите атаки на Русия.

Руските военни блогъри продължават да отхвърлят категорично алтернативната реалност на бойното поле, която Путин и висшите руски военни командири се опитват да създадат, а Купянск е най-яркият пример. На 16 януари руският министър на отбраната Андрей Белоусов инспектира Западната група сили и изслуша докладите на командира на групата, генерал-полковник Сергей Кузовлев. Кузовлев заяви, че руските сили в посока Купянск са превзели Кучеровка (източно от Купянск), Подоли и Куриловка (и двете югоизточно от Купянск) през декември 2025 г. Белоусов попита конкретно дали руснаците прочистват Купянск, на което Кузовлев отговори, че те контролирали всички райони на града и че украинските опити за пробив били неуспешни.

Украинските сили обаче са освободили по-голямата част от Купянск и околностите, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Той продължава да оценява, че руското военно командване се придържа към фалшивите си твърдения за превземането на града въпреки изобилието от визуални доказателства, украински и руски доклади, които сочат обратното.

Още: Козината и нравът на Тръмп: Пак Зеленски е виновен за мира в Украйна. Руският плам на фронта гасне (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руското военно командване демонстрира ясна тенденция да представя публично невярна информация за бойното поле като част от по-широка когнитивна война, чиято цел е да повлияе на вземането на решения от страна на САЩ относно текущите мирни преговори, категорични са анализаторите от тръста.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко понижение на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 16 януари са станали 164 бойни сблъсъка, докато на 15 януари бяха 180 (т.е. сега са с 16 по-малко). Руснаците през последното денонощие са хвърлили 189 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 45 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3644 изстреляни снаряда, като това е с около 300 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7621 FPV дрона, което е с около 650 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо - там украинската армия твърди, че е отбила 49 руски пехотни атаки за денонощието. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още пет нападения. При Гуляйполе в Запорожка област са отблъснати 31 руски щурма за последните 24 часа, твърдят от ВСУ. Двуцифрен брой атаки е имало в още две направления - Константиновското (18) и Южнослобожанското, в северната част на Харковска област (12 спрени нападения).

Още: Путин настоява, че ще победи Украйна във война на изтощение – важни числа го опровергават (ОБЗОР - ВИДЕО)

Геолокализирани кадри, публикувани на 16 януари, показват, че руските сили напредват северно от Покровск - те са се придвижили още на изток от Родинско. ISW обаче оценява, че това събитие не се е случило през последните 48 часа, като се има предвид липсата на сняг в кадрите.

При Гуляйполе има потвърден руски напредък. Геолокализирани кадри от 16 януари показват, че армията на Путин наскоро е превзела Добропиля (северозападно от Гуляйполе, да не се бърка със селището, намиращо се северно от Покровск). А други геолокализирани кадри сочат, че украинските сили нанасят удари по руски позиции северозападно от Прилуки и северно от Святoпетровка. И двете селища се намират северозападно от Гуляйполе. Това показва, че руските сили вероятно са превзели Варваровка (източно от Прилуки и Святoпетровка) на по-ранна дата. ISW оценява, че руските сили, действащи на север от Святoпетровка, са провеждали мисии за проникване, които не са променили контрола над терена.

Още: Зеленски предупреди: Русия подготвя нови масирани атаки (ВИДЕО)

И източно от Славянск (западно от Северск) има потвърден руски напредък - армията на диктатора Владимир Путин е проникнала северно от Резниковка, сочат геолокализирани кадри.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" твърди, че в Славянското направление било превзето село Закотно и че се веел руският флаг в източната му част. Няма независимо потвърждение.

В източната част на Запорожка област руските Източни сили отблъснали пет контраатаки на украинците с бронирани превозни средства - "три бронирани превозни средства за превоз на личен състав и две бронирани бойни превозни средства бяха унищожени", твърди още "Два майора". "В резултат на пресичането на река Гайчур бе превзета важна отбранителна крепост на врага близо до село Жовтнево в област Запорожие", добавя руският канал, без да посочва конкретни доказателства.

Още: МААЕ: Русия и Украйна се разбраха да прекратят огъня в близост до АЕЦ "Запорожие"

През нощта Русия атакува Украйна със 115 дрона, съобщиха от Военновъздушните сили на страната. Според предварителни данни, публикувани към 7:30 ч. сутринта, силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 96 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“ и други видове в северната, южната и източната част на Украйна. Регистрирани са удари от 16 дрона на 11 места, както и падане на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на две места, пише в изявлението.

Трима души са ранени при руска атака с дронове в региона на Запорожие, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна Русия е атакувала енергийната инфраструктура в Одеска област. „В един от обектите в региона на Одеса са отчетени щети и е възникнал пожар. За щастие, няма загинали или ранени“, съобщиха местните власти.

Двама души са ранени при руска атака срещу община Голмин в региона на Чернигов, съобщиха местните власти.

А 56 000 семейства са останали без ток в район Буча в Киевска област - пак в резултат на руска атака, съобщи най-големият енергиен частен оператор в страната ДТЕК. „Енергийните компании незабавно възстановиха функционирането на критичната инфраструктура. В момента се извършват възстановителни работи. Ситуацията се влошава от минусовите температури“, се казва в изявление на компанията.

Припомнете си какво се случи в Русия тази нощ: Освен важен за руската армия завод, край Москва гори и подстанция. Взривове отекнаха в Сочи (ВИДЕО).