Лайфстайл:

Оранжев, долу ръцете от Гренландия: Многохилядни протести в Дания срещу Тръмп (СНИМКИ, ВИДЕА)

17 януари 2026, 18:27 часа 459 прочитания 0 коментара
Оранжев, долу ръцете от Гренландия: Многохилядни протести в Дания срещу Тръмп (СНИМКИ, ВИДЕА)

Многохилядни протести срещу плановете на американския президент Доналд Тръмп да завладее Гренландия протичат днес в столицата на Дания Копенхаген, както и в редица други датски и гренландски градове. Демонстранти скандират "Долу ръцете от Гренландия" и "Янки, вървете си вкъщи" пред кметството на Копенхаген и се готвят да потеглят към посолството на САЩ. Те искат да се уважават демокрацията и правото на гренландците на самоопределение.

Плакати с "Оранжев, долу ръцете от Гренландия", "Нашата земя, нашата свобода, нашият глас", "Стойте си вкъщи мигранти, ние не се продаваме", "Майната ти, педофил защитник" могат да се видят на кадрите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Звучи като начало на виц: Италия осмя изпратените в Гренландия съюзнически войски

Още: Датски генерал опроверга Тръмп: Няма китайски или руски кораби край Гренландия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания Гренландия
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес