Оранжев, долу ръцете от Гренландия: Многохилядни протести в Дания срещу Тръмп (СНИМКИ, ВИДЕА)

Многохилядни протести срещу плановете на американския президент Доналд Тръмп да завладее Гренландия протичат днес в столицата на Дания Копенхаген, както и в редица други датски и гренландски градове. Демонстранти скандират "Долу ръцете от Гренландия" и "Янки, вървете си вкъщи" пред кметството на Копенхаген и се готвят да потеглят към посолството на САЩ. Те искат да се уважават демокрацията и правото на гренландците на самоопределение.
Плакати с "Оранжев, долу ръцете от Гренландия", "Нашата земя, нашата свобода, нашият глас", "Стойте си вкъщи мигранти, ние не се продаваме", "Майната ти, педофил защитник" могат да се видят на кадрите.
Thousands and thousands of danes and greenlanders gathered in Copenhagen and other danish and greenlandic cities to send a clear signal to Trump: Hands Off Greenland❤️🇬🇱 #dkpol #greenland #handsoffgreenland pic.twitter.com/Y4xWCfvEet— Pelle Dragsted (@pelledragsted) January 17, 2026
Greenland is not for sale! 🇬🇱🇬🇱🇬🇱🇬🇱🇬🇱🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰— 🇩🇰🇺🇦 Viking Fella 🇬🇱🇪🇺 (@VikingNAFOFella) January 17, 2026
Anti-Trump protest in front of the city hall of Copenhagen, Denmark right now: pic.twitter.com/Br1EiIu3la