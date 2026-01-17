Аятолахът направи кърваво признание, САЩ пак говорят в тон за война (ВИДЕО)

Да, няколко хиляди души в Иран са били убити заради протестите. За пръв път това официално беше признато публично от аятолах Али Хаменей. Той твърдо се придържа към опорката, че протестите срещу режима му са "американски заговор". Аятолахът подчерта, че страната му не търси война (със САЩ), но е решена да накаже тези, които нарушават вътрешния ред.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei acknowledged for the first time that “several thousand people” were killed during nationwide protests, calling the unrest an “American plot.” He said Iran does not seek war but vowed to punish “domestic criminals.” Khamenei offered no mention of… pic.twitter.com/J5iA0vxBik — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2026

Иранският главен прокурор Али Салехи също се намеси в кризата. Той отхвърли твърдението на Тръмп, че Иран е спрял да екзекутира протестиращи и го нарече "глупости". Припомняме, че Тръмп обяви как екзекуциите на протестиращи в Иран били спрели и ставало въпрос за 800 протестиращи. Салехи подчерта, че съдебните процеси в страната не са спрени и много случаи, свързани с протестите, се гледат в иранския съд - без да говори с конкретни числа.

И на този фон, страницата на персийски език на американския държавен департамент публикува съобщение, че има данни, че Иран се готви за удари срещу американски военни бази в Близкия изток. Държавният департамент напомня, че "всеки сценарий остава на масата“ и че всяка атака срещу американски обекти и активи ще бъде посрещната с много мощен отговор. "Не си играйте с президента Тръмп“, завършва посланието.

За пореден път сенаторът-републиканец Линдзи Греъм обеща на иранците, че "помощта е на път" - и пак празни приказки без никакви конкретни ангажименти, а клишета как хората не искали да живеят в държава, управлявана от религиозен фанатик. Тръмп обаче не бил Барак Обама и като казвал, че помощта е на път, значи е така, по думите на Греъм. И на въпрос кога точно, отговорът на сенатора беше – оставям на президента Тръмп да каже. Падането на режима на аятолаха е "добро нещо за Америка", добави той. Показателно е как започва разговорът - с въпрос на Греъм към питащия дали бил "от добрите или от лошите" - отношението на кръга около Тръмп към журналисти, които не задават удобни въпроси, е отдавна на показ.

U.S. Senator Lindsey Graham said support for Iran’s people “is already on the way,” warning that if America fails to act, Iran could face a catastrophe worse than Afghanistan. He said Iranians “want a new life” and called the fall of the Islamic Republic “a good thing for… pic.twitter.com/Op3JuiABca — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2026

