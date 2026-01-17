Война, покупка или референдум: Четири немски сценария за Гренландия

От кризисната среща във Вашингтон за Гренландия се очакваше и най-лошото - анексия. Но дотам не се стигна. САЩ и представителите на Гренландия и Дания не постигнаха никакво единомислие, но решиха да бъде създадена работна група, която да обсъди бъдещето на острова. Какви са възможните сценарии? Германската обществена медия АРД разглежда съществуващите версии.

Първи сценарий: военна интервенция

Тръмп постоянно споменава този вариант. В способностите на американската армия за бързо завземане на острова няма никакво съмнение. САЩ и сега имат военно присъствие в Гренландия, макар и с малко на брой войници. По данни на датското външно министерство, на северозападното крайбрежие на острова са разположени 200 американски войници.

Това не би било достатъчно за бърза операция - завземането би могло да се осъществи най-вече с части, дошли отвън. Важна роля в това отношение би трябвало да изиграе Втори флот на американските ВМС, чиято зона на действие е североизточната част на Атлантическия океан. Американският президент Доналд Тръмп вече бил разпоредил подготовката на съответните планове, информира германската обществена медия.

Евентуално нападение на САЩ срещу Гренландия би представлявало атака срещу страна от НАТО, която да задейства отбранителния механизъм на Алианса. Той може да включва военна реакция от страна на други страни членки, но не е задължително. При ответна реакция американски адмирал ще трябва да ръководи натовската акция срещу САЩ, тъй като в момента именно САЩ носят отговорността за защитата на северните държави Финландия, Швеция и Дания. Както подчерта датската министър-председателка Мете Фредериксен, подобно развитие би довело до край на НАТО .

Сценарият за военна интервенция изправя Тръмп пред редица политически въпроси. Дали той ще вземе решението без да се съобрази със своята Републиканска партия, в която има много поддръжници на НАТО? Дали ще рискува САЩ да изгубят военните си бази в Европа? Или пък вижда именно в конфликта в Гренландия шанс да взриви НАТО? Като колко висока определя опасността от военен сблъсък с натовските държави? Отговорите на тези въпроси трябва да бъдат намерени в Белия дом - а не в обща работна група с Дания, посочва АРД.

Втори сценарий: покупка на острова

Тръмп нееднократно е казвал, че иска да притежава Гренландия, като при това говори за "придобиване". Вашингтон многократно е заявявал апетитите си към острова - след Втората световна война американското правителство предлага на Дания злато на стойност 100 милиона долара, но тогава до покупка не се стига, припомня германската обществена медия.

Тръмп повдигна идеята още по време на първия си мандат, но не толкова настоятелно, колкото сега. След спечелването на изборите през 2024 година той отново заговори за придобиване на острова, но извеждаше на преден план военната операция. Според американските медии опцията за покупката е била конкретизирана от външния министър на САЩ Марко Рубио - актуалните заплахи нямали за цел военна интервенция, а покупка. Позовавайки се на осведомени чиновници, "Ню Йорк Таймс" написа, че Тръмп бил помолил за актуализиран план за покупка на острова.

"Ройтерс" съобщи, че също така се обсъждали суми между 10 000 и 100 000 долара, които да получи всеки жител на острова, за да бъде убеден да се съгласи с присъединяването към САЩ.

Копенхаген и Нуук бързо отхвърлиха тези опции. А последният датски министър за Гренландия Том Хойем заяви: "Този, който мисли, че гренландците могат да бъдат купени, не познава гренландската душа". Връзките с Дания са тесни от векове, включително роднинските. Това определя културната идентичност, докато предложенията за пари обиждат хората и предизвикват презрение.

Трети сценарий: референдум за присъединяване

Гренландия е самоуправляваща се част от Кралство Дания, но има правото чрез референдум да обяви независимост, отбелязва АРД. Това би могла да бъде стъпка по пътя към доброволното присъединяване на острова към САЩ, за която последно говори републиканският сенатор Джон Кенеди.

Същевременно изглежда, че САЩ се опитват да вбият клин между Гранландия и Дания, подклаждайки антидатски настроения. В края на август телевизия DR разпространи предположенията на датското правителство, че американски граждани участват в тайни акции за увеличаване на влиянието на САЩ в Гренландия . Освен това Тръмп назначи специален пратеник за Гренландия, който обяви, че желанието било да се говори директно с гренландците за присъединяване към САЩ.

Както сочат обаче проучванията - 85 процента от гренландците са против присъединяването към САЩ. А настояванията на американците само водят до по-голямо сближаване на Гренландия с Дания. Германската обществена медия цитира премиера на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен с думите: "Ако трябва да решаваме тук и сега, ще изберем Дания, НАТО и ЕС". Поради това провеждането на референдум не би било особено привлекателна перспектива за САЩ.

Четвърти сценарий: военно укрепване на Гренландия и Арктика

Едно споразумение позволява на американските части от 1951 година насам да използват Гренландия във военен план, ако поемат нейната защита. Оттогава САЩ строят военни бази на острова, почти всички от които обаче междувременно са затворени. Договорът позволява на САЩ във всеки момент да разширят военното си присъствие, но това изглежда не е достатъчно за Тръмп, който постоянно обосновава амбициите си с опасностите, произтичащи от Китай и Русия.

За да премахнат тези опасения за сигурността, няколко държави от НАТО се обявиха наскоро за по-силно присъствие на Алианса в региона , където ще изпратят военни и експерти. Целта е "проучване на рамковите условия за възможен военен принос в подкрепа на Дания за гарантиране на сигурността в региона". Мисията първоначално е по-скоро символична - като предложение към САЩ, но и като израз на солидарността в рамките на НАТО, посочва АРД.

Паралелно Дания иска да увеличи военното си присъствие на острова - в сътрудничество с натовските партньори. Засега там има 60 датски войници, а в североизточната част на острова се поддържа част, която осъществява наблюдения с шейни с кучешки впрягове.

След всеобхватното нападение на Русия срещу Украйна, НАТО преоткри стратегическото значение на арктическото пространство и предприема по-сериозни усилия, съответстващи на това значение, обобщава германската обществена медия. Дали в крайна сметка това е същинската цел на САЩ? Или няма да им е достатъчно? В този план обаче роля могат да играят не само военни съображения.

Източник: "Дойче веле"