Войната в Украйна:

Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

17 януари 2026, 19:25 часа 424 прочитания 0 коментара
Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

Американският президент Доналд Тръмп обяви мита за държавите, които не са съгласни с политиката му относно Гренландия. От 1 февруари ще бъде наложено 10% мито върху всички стоки, изпратени до САЩ от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия. Съответно от 1 юни митото ще бъде увеличено до 25%. При това той заплашва, че митото ще остане в сила, докато не бъде постигнато споразумение за пълното и окончателно изкупуване на Гренландия от САЩ.

Ето какво обяви Тръмп в профила си в своята социална мрежа Truth Social:

"Години наред субсидирахме Дания и всички страни от Европейския съюз, както и други страни, без да им начисляваме мита или друга форма на компенсация.

Още: Делегация американски конгресмени се опитва да успокои Дания и Гренландия след заплахите на Тръмп

Сега, след векове, е време Дания да се отплати – световният мир е заложен на карта! Китай и Русия искат Гренландия, а Дания не може да направи нищо по въпроса. В момента те имат само два впряга с кучета за защита, единият от които е добавен наскоро. Само Съединените американски щати, под ръководството на президента Доналд Тръмп, могат да играят тази игра – и то много успешно! Никой няма да докосне това свещено парче земя, особено след като националната сигурност на Съединените щати и света като цяло е заложена на карта. 

На всичкото отгоре Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия са се отправили към Гренландия с неизвестни цели. Това е много опасна ситуация за безопасността, сигурността и оцеляването на нашата планета. Тези страни, играейки тази изключително опасна игра, са създали ниво на риск, което не е нито устойчиво, нито приемливо. Следователно е наложително да се предприемат строги мерки за защита на световния мир и сигурност, като се гарантира, че тази потенциално опасна ситуация ще приключи бързо и категорично."

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-нататък той пише още, че САЩ се стремят да притежават острова от век и половина.

"Съединените щати се опитват да прокарат тази сделка повече от 150 години. Много президенти са се опитвали – и с основание – но Дания винаги е отказвала. Сега, заради Златния купол и съвременните оръжейни системи, както офанзивни, така и отбранителни, необходимостта от ПРИДОБИВАНЕТО му е особено спешна. 

Още: Оранжев, долу ръцете от Гренландия: Многохилядни протести в Дания срещу Тръмп (СНИМКИ, ВИДЕА)

Стотици милиарди долари в момента се харчат за програми за сигурност, свързани с Купола, включително евентуалната защита на Канада, и тази брилянтна, но изключително сложна система може да функционира с максималния си потенциал и ефективност благодарение на ъглите, точките и границите само ако тази земя е включена в нея."

Тръмп завършва, че САЩ са "незабавно отворени за преговори с Дания и/или която и да е от тези страни, които са изложили на риск" неговото желание да придобие Гренландия. 

Още: Звучи като начало на виц: Италия осмя изпратените в Гренландия съюзнически войски

Още: Минимален процент американци подкрепят анексирането на Гренландия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания САЩ Гренландия мита
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес