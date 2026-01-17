Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

Американският президент Доналд Тръмп обяви мита за държавите, които не са съгласни с политиката му относно Гренландия. От 1 февруари ще бъде наложено 10% мито върху всички стоки, изпратени до САЩ от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия. Съответно от 1 юни митото ще бъде увеличено до 25%. При това той заплашва, че митото ще остане в сила, докато не бъде постигнато споразумение за пълното и окончателно изкупуване на Гренландия от САЩ.

Ето какво обяви Тръмп в профила си в своята социална мрежа Truth Social:

"Години наред субсидирахме Дания и всички страни от Европейския съюз, както и други страни, без да им начисляваме мита или друга форма на компенсация.

Сега, след векове, е време Дания да се отплати – световният мир е заложен на карта! Китай и Русия искат Гренландия, а Дания не може да направи нищо по въпроса. В момента те имат само два впряга с кучета за защита, единият от които е добавен наскоро. Само Съединените американски щати, под ръководството на президента Доналд Тръмп, могат да играят тази игра – и то много успешно! Никой няма да докосне това свещено парче земя, особено след като националната сигурност на Съединените щати и света като цяло е заложена на карта.

На всичкото отгоре Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия са се отправили към Гренландия с неизвестни цели. Това е много опасна ситуация за безопасността, сигурността и оцеляването на нашата планета. Тези страни, играейки тази изключително опасна игра, са създали ниво на риск, което не е нито устойчиво, нито приемливо. Следователно е наложително да се предприемат строги мерки за защита на световния мир и сигурност, като се гарантира, че тази потенциално опасна ситуация ще приключи бързо и категорично."

По-нататък той пише още, че САЩ се стремят да притежават острова от век и половина.

"Съединените щати се опитват да прокарат тази сделка повече от 150 години. Много президенти са се опитвали – и с основание – но Дания винаги е отказвала. Сега, заради Златния купол и съвременните оръжейни системи, както офанзивни, така и отбранителни, необходимостта от ПРИДОБИВАНЕТО му е особено спешна.

Стотици милиарди долари в момента се харчат за програми за сигурност, свързани с Купола, включително евентуалната защита на Канада, и тази брилянтна, но изключително сложна система може да функционира с максималния си потенциал и ефективност благодарение на ъглите, точките и границите само ако тази земя е включена в нея."

Тръмп завършва, че САЩ са "незабавно отворени за преговори с Дания и/или която и да е от тези страни, които са изложили на риск" неговото желание да придобие Гренландия.

