Най-важните новини за деня: 17 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 октомври 2026 г.

ТРЪМП ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДАДЕ УКРАЙНА И ЕВРОПА: БЛОКИРА "АДСКИТЕ" САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ

Законът за т.нар. адски санкции срещу Русия и Иран от 2026 г. на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм е блокиран от американския президент Доналд Тръмп в името на "националните интереси на САЩ". Това става ясно от съобщение на официалния сайт на Белия дом.

МОЖЕШ ДА БЪДЕШ УБИТ ОТ ДРОН ИЛИ РАКЕТА АКО ИДЕШ ДО МАГАЗИНА: СТРАТЕГИЯТА НА ПУТИН ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Армията на руския диктатор Владимир Путин съвсем явно и изглежда по негова заповед бомбардира систематично по-големи търговски центрове в Украйна – големи магазини, докато хора пазаруват, както и различни предприятия. Само през вчерашния 15 октомври имаше няколко такива случая.

ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-ЕВТИНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ: СЪДЪТ ЗАСЕГА СПРЯ АНТИ-ПЕЕВСКИ МЯРКА, ПРАВИТЕЛСТВОТО ТИХОМЪЛКОМ Я САБОТИРА

"Намаляваме драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника средно четири пъти. С това преустановяваме наложената през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин - с по-високи такси за бизнеса и гражданите". Думи на премиера Румен Радев, които обаче не просто остават неизпълнени засега заради Върховния административен съд (ВАС), ами и заради Министерския съвет. А тези такси в България са в пъти по-високи, отколкото навсякъде в Европа и съответно оскъпяват цената на електроуредите у нас от производители, които плащат данъци в страната ни.

КОЙ КОЛКО ПОХАРЧИ ЗА РЕКЛАМА ДНИ ПРЕДИ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ: СУМАТА Е ВНУШИТЕЛНА

С наближаването на президентските избори на 25-и октомври предизборната кампания навлиза в своята по-активна фаза, а заедно с това нарастват и средствата, които кандидатите отделят за медийното си присъствие. Втората публикация от традиционния мониторинг на Института за развитие на публичната среда (ИРПС) вече позволява да проследим не само сумата на разходите за политическа реклама, но и как се променят предпочитанията на участниците към различните медии, пише гражданската платформа "Отворен парламент".

УПРАВЛЯВАЩИ VS СИНДИКАТИ: ДЕПУТАТ НА РАДЕВ СЪЗРЯ ДЯСНА РЪКА НА ПЕЕВСКИ В КНСБ И ОРГАНИЗИРАНИ ПРОТЕСТИ ОТ ГЕРБ И ДПС

Синдикатите протестират, съгласувано с ГЕРБ и ДПС. Няма как да не виждам политическо влияние, защото отскоро съветник на Пламен Димитров е доскорошната дясна ръка Йордан Цонев на санкционирания по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС - Делян Пеевски. Това заяви народният представител от "Прогресивна България" Стоян Тричков пред bTV.

СОЦИАЛНА ЖЕСТОКОСТ: СИНДИКАТИТЕ СЕ ЗАКАНИХА, ЧЕ ПРОТЕСТИЕТ СРЕЩУ БЮДЖЕТА И КАБИНЕТА "РАДЕВ" ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ

Няма да има компромис с определената минимална работна заплата в размер на 660 евро, защото така не може да се оцелява. Хората изпадат в криза, отразява се на работата и на семействата им. Предстои тежка социална криза". Затова предупреди пред bTV вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

"ВИЕ УБИЙТЕ ЕДИН СЪРБИН, НИЕ ЩЕ УБИЕМ СТО МЮСЮЛМАНИ": ПОМНИТЕ ЛИ КАКВО ГОВОРЕШЕ АЛЕКСАНДЪР ВУЧИЧ ПРЕДИ 30 ГОДИНИ? (ВИДЕО)

"Вие бомбардирайте, убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани". Това казва доскорошният президент на Сърбия Александър Вучич на 20 юли 1995 г. пред Сръбското народно събрание, като думите са произнесени само няколко дни след падането на Сребреница и началото на геноцида в Босна и Херцеговина. Тези скандални думи ни припомня хърватското издание "Индекс" след протестната нота до Хърватия, с която общо взето Сърбия недоволства от отразяването на Вучич в хърватските медии на страната-член на ЕС и НАТО.

СДЕЛКАТА ЗА ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СПАСИ НАТО

Промяната в политиката на САЩ поставя европейските съюзници пред въпрос, който десетилетия наред изглеждаше немислим: могат ли да разчитат на Вашингтон, ако Русия ги заплаши с ядрено оръжие? Според анализ на престижното геополитическо списание Foreign Affairs решението не е всяка държава да създава собствен ядрен арсенал, а да се постигне ново споразумение между Съединените щати и Европа, в което европейските страни да имат по-голяма роля в ядреното възпиране.

ПРЕДСТОЯТ ВОЙНИТЕ НА AI и РОБОТИТЕ: ПОЛКОВНИК ГОВОРИ ЗА МАТРИЦИТЕ И ЕМБЛЕМИТЕ В ИСТОРИЯТА

Войните са матриците и емблеми на човешката цивилизация. Няма нито един ден на абсолютен мир, като войната ескалира и деескалира. В миналото, ако вземем Втората световна война, българските политици и правителства са имали много положителни ходове, имали са и много грешки, които са направили. Трябва повечко четене по отношение на това, което се е случило в историята назад в годините. Това заяви пред bTV полковник проф. Димитър Недялков, преподавател във Военната академия.