Най-важните новини за деня, 28 декември

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 декември.

"ГАРДИЪН": БЪЛГАРИЯ СЕ ГОТВИ ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОЗОНАТА НА ФОНА НА СТРАХ ОТ РУСКА ПРОПАГАНДА

България се готви да приеме еврото през януари на фона на нови вътрешнополитически сътресения и опасения, че дезинформацията, свързана с Русия, задълбочава недоверието към новата валута. С такава теза британският всекидневник "Гардиън" акцентира влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 година.

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2025 Г.: ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА И ДЕЦАТА, КОИТО НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНАТ У ДОМА

Войната по пътищата на България продължава. Въпреки многобройните кампании за безопасност, засилени проверки и обещания за мерки, броят на жертвите остава тревожно висок. Лошото състояние на пътищата и неспазването на правилата превръщат пътуването в риск за живота. Всяка катастрофа носи не само числа в статистиката, но и разбити съдби и трайни травми за семействата, които остават след трагедията.

ПУТИН ПАК СИПЕ ЗАПЛАХИ ОТ БУНКЕРА СЛЕД НОВИ ДОКЛАДИ ЗА ВОЕННИ УСПЕХИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пореден ден "Х" по пътя към някакъв мир в Украйна – днес, 28 декември, предстои нова среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп. На тази среща, която започва в 20:00 часа българско време и се очаква да е отворена за медии (първоначално обявеният час беше 23:00 часа) би трябвало да бъдат изчистени червените за Украйна линии в бъдещо мирно споразумение.

"НИЩО, БРАТ. БИХ ГО, ОБЪРНА ОЧИТЕ И УМРЯ": ПОТРЕСАВАЩИ РАЗКАЗИ СЛЕД УБИЙСТВОТО НА МИТКО ОТ ЦАЛАПИЦА

"Нищо, брат. Бих го. Обърна очите и умря". С тези думи Рангел Бизюрев от пловдивското село Цалапица обяснил на единия от близнаците Динкови - Валентин, как трупът на Димитър Малинов се е озовал в багажника на колата на брат му Борислав.

ДРОНОВЕ НАД ЕВРОПА, САБОТАЖИ И ЗАПЛАХИ: ЕСКАЛАЦИЯТА МЕЖДУ РУСИЯ И НАТО ПРЕЗ 2025 Г.

През 2025 г. рискът от пряка стратегическа конфронтация между Русия и НАТО се повиши значително. Войната в Украйна се разшири извън границите на нападнатата през февруари 2022 г. страна под формата на хибридни операции, саботажи и заплахи, за да се стигне до най-голямата към момента ескалация на напрежението. В началото на септември около 20 дрона нахлуха във въздушното пространство на Полша, което накара НАТО да задейства чл. 4 от Североатлантическия договор. Той предвижда консултации в Алианса, когато териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на държава членка са засегнати. Варшава нарече случилото се "руска провокация", а Москва отрече.

ПОЛИТОЛОГ: ПЕЧЕЛИМ ВРЕМЕ С ПУТИН. НО КАК И ЗА КАКВО ГО ИЗПОЛЗВАМЕ?

Европа и Украйна започнаха доста добре да печелят време с Путин, а и с Белия дом, казва германската политоложка Констанце Щелценмюлер. Тя е експерт по САЩ и Европа в аналитичния център "Брукингс институт" във Вашингтон. Ето какво сподели пред Дойче веле.