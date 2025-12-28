България през 2025 г.: Войната по пътищата и децата, които никога няма да се върнат у дома

Войната по пътищата на България продължава. Въпреки многобройните кампании за безопасност, засилени проверки и обещания за мерки, броят на жертвите остава тревожно висок. Лошото състояние на пътищата и неспазването на правилата превръщат пътуването в риск за живота. Всяка катастрофа носи не само числа в статистиката, но и разбити съдби и трайни травми за семействата, които остават след трагедията.

Една такава трагедия се случи в края на март тази година, когато при катастрофа край село Телиш в Плевенска област живота си загуби 12-годишната Сияна Попова. Инцидентът стана след тежък сблъсък между колата, в която момиченцето пътувала с дядо си и баба си, и тежкотоварен камион. Детето загина на място, а дядото бе тежко ранен. Обвинен за катастрофата е 65-годишният Георги Александров, който е с мярка "задържане под стража".

Фаталната злополука предизвика широко обществено внимание, протести и призиви за по-строги мерки за безопасност на пътя у нас.

Протести, обещания за промени и проверки

Всяка нелепа смърт на дете на пътя водеше до протести, като недоволството беше срещу лошото състояние на пътищата и липсата на достатъчно превенция. След смъртта на Сияна беше поискана и оставката на ръководството на АПИ. Бащата на загиналото дете Николай Попов пък обяви като "своя лична кауза нито едно дете да не загине в катастрофа на пътя".

Властите спешно се задействаха в опит да решат проблем, наболял и нерешен от десетилетия. Премиерът в оставка Росен Желязков свика среща с участието на министри, институции, неправителствени организации. След нея беше създадена работна група, която да определи критичните пътни участъци. Тя изброи 36 такива, а МРРБ се зае с обезопасяването им. Транспортното министерство пък каза, че ще представи 37 мерки за подобряване на състоянието им.

Правосъдното министерство се зае да изготви законопроект, с който да се преодолее бавното правосъдие при делата за катастрофи.

МВР предложи промени в законодателството за движението по пътищата, а временна парламентарна комисия се зае да ги разглежда.

Трагедията накара едно 18-годишно момче - Мартин Атанасов, да направи карта и да покаже истинското лице на "войната по пътищата". Интерактивната карта "Черна писта" показа мащаба на катастрофите в България през последните години. Целта ѝ е да помогне за разбирането в дълбочина на причините за инцидентите по пътищата. Но точно тази инициатива показа уродливото лице на българските държавни институции - самият Мартин разказа, че МВР изобщо не са му помогнали в това отношение, даже напротив -

Случаят "Сияна" с политически привкус

Случаят със смъртта на Сияна придоби и политически привкус. Бащата Николай Попов сезира всички възможни институции и дори поиска оставката на председателката на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова заради корупция. Попов и сдружение "Ангели на пътя" връчиха петицията на Захарова, която бе подкрепена от над 22 000 души. Това стана след като ВКС прие, че Борислав Сарафов нелегитимно заема поста на и.ф. главен прокурор, а от прокуратурата нападнаха съдиите. Захарова ги защити.

Попов обвини Захарова за това, че обявяването на главния прокурор за нелегитимен може да провали дела за катастрофи, в които Сарафов е издавал актове т.е. вземал е участие. "Решението поставя под въпрос всички дела, по които Сарафов е разпоредил разследването да се прехвърли към НСлС. С това свое решение ВКС на практика обезсмисли делото за убийството на Христина и за тежката телесна повреда на Марти (трагедията с АТВ в Слънчев бряг). Според постановеното, извършителят на престъплението – Никола Бургазлиев – трябва незабавно да бъде освободен и върнат у дома", написа Попов след новината, че Сарафов не е легитимен и.ф. главен прокурор. Това се превърна в политическа битка - защото ВКС постанови решението си с оглед изрични текстове в закона колко дълго време можеш да си и.ф. главен прокурор и го направи предвид пълното оставяне на втори план точно от главния прокурор и подопечните му на знакови за обществото дела, като "Осемте джуджета" или КТБ. Точно затова беше поставен и въпросът има ли Попов политическо минало, макар и на ниско ниво и с кого е свързано то.

Преди това Сарафов нареди инспекторатът на Върховната касационна прокуратура да провери работата на Окръжната прокуратура в Плевен в първоначалния етап на разследването по делото за тежката катастрофа.

Съмнения за безпристрастност

Бащата на Сияна отправи и остри обвинения към експертите и защитата на подсъдимия шофьор. "Натъкнах се на скандални подробности относно връзките между адвоката на обвиняемия — Явор Нотев и вещото лице професор Станимир Карапетков. Двамата са колеги, преподават заедно в една катедра и дори имат общ фен клуб в Техническия университет. Това не може да е случайност. Когато експертът и защитникът си пият кафето заедно, това вече е престъпление срещу истината", заяви Попов.

Потърсен за коментар, адвокат Явор Нотев отрече да има лични отношения с вещото лице. "Обидно е да отговарям на такива въпроси. Аз имам отношения с много магистрати, с много експерти, с много колеги. Това ми е работата", заяви Нотев.

Според Попов, съдебният експеримент е извършен с празен камион, вместо с реалното натоварване от момента на катастрофата, което напълно изкривява резултатите. „Мога да докажа, че експертизата е манипулирана. Следственият експеримент е направен с празен камион, защото товарът изчезна за 24 часа. На базата на това правят цялата експертиза. Това е безобразие!“, каза той.

Бащата е решен да не спира битката си за справедливост: „Аз съм твърдо решен всички тия безобразия да ги спра. Хиляди хора ме подкрепят. Това са дела за убити хора. Не може за убито дете вещото лице и адвокатът на подсъдимия да са първи приятели и колеги. Това е подигравка със съдебната система“, категоричен бе той.

Черна статистика

Загиналите при катастрофи от началото на 2025 г. досега (22 декември) са 443, а ранените 8 084. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 24 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

И въпреки тази статистика, българските пътища продължават да бъдат арена на несигурност и страх. Засега нищо не показва, че тази война ще свърши скоро.