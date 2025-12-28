Политолог: Печелим време с Путин. Но как и за какво го използваме?

Европа и Украйна започнаха доста добре да печелят време с Путин, а и с Белия дом, казва германската политоложка Констанце Щелценмюлер. Тя е експерт по САЩ и Европа в аналитичния център "Брукингс институт" във Вашингтон. Ето какво сподели пред Дойче веле.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се надяваше да сключи споразумение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украйна до Коледа. В Маями се проведоха преговори с представители на Москва и Киев. Какви са шансовете?

Констанце Щелценмюлер: Според мен, съдейки по това, което чухме от Путин на неговата годишна пресконференция, а също и по думите на неговия съветник Ушаков след преговорите в Маями, все още сме доста далеч от това . Путин заяви, че Русия има абсолютна военно-стратегическо преимущество на бойното поле. А предложенията, обсъждани и изтъквани от украинците, според руските източници, са доста неконструктивни.

В новините от Маями се казва, че е постигнат известен напредък по въпроса за гаранциите за сигурност на Украйна. Не знаем какво означава това. По-рано се говореше за гаранции за Украйна, сравними с член 5 на НАТО. Считате ли такова нещо за вероятно, имайки предвид, че Русия е против членството на Украйна в НАТО? Защо Русия трябва да се съгласи на гаранции, сравними с това?

Констанце Щелценмюлер: Или се предоставят гаранции за сигурност на принципа на член 5, или не. Няма среден вариант. Мисля, че всичко, което може да е убедително поне донякъде от страна на

САЩ , е надеждното обещание, че Америка ще се притече на помощ, да речем, на европейските сили за сигурност в Украйна . Помощта може да приема различни форми. Американците продължават да предоставят на Европа ядрен чадър. Те продължават да предоставят на Европа, а оттам и на Украйна, спътниково разузнаване и т.н. Мисля, че гаранциите за сигурност ще бъдат убедителни само ако става дума за реална военна подкрепа. В момента ми е трудно да повярвам в това.

Доналд Тръмп се позиционира като посредник във войната на Русия срещу Украйна, а не като партньор на Украйна, както например европейците. А в Европа, включително в Германия, в медиите и сред политиците се разпространява мнението, че Тръмп всъщност е на страната на Русия. Някои не са съгласни с това. Вие какво мислите?

Констанце Щелценмюлер: Не бих казала, че Тръмп като цяло подкрепя Русия, но той се колебае между подкрепата за Украйна и подкрепата за позицията на Русия. А след това отстъпва към тази така наречена позиция на посредник, което изобщо не допринася за укрепването на доверието в западната подкрепа за Украйна.

Според проучванията повечето американци все още искат САЩ да подкрепят Украйна. Подкрепата за Украйна е налице и в американската политика, както сред демократите, така и сред републиканците, т.е. в партията на самия Тръмп. Колко голям е политическият риск за Доналд Тръмп, ако спре да подкрепя Украйна?

Констанце Щелценмюлер: Преди около седмица Стратегията за националната сигурност гарантира , че Пентагонът няма да може да изтегли войските си от Европа и т.н. От тези действия става ясно, че значителна подкрепа се запазва не само сред американската общественост, но и сред американските политици. Но ако въпросът е какво може да повлияе на популярността на Тръмп, лично аз не мисля, че това е Украйна. Мисля, че в момента той се бори с други проблеми, които са свързани по-скоро с вътрешната политика, а не с външната.

Френският президент Еманюел Макрон иска да разговаря отново директно с руския президент Владимир Путин. По-рано той вече е разговарял с него по телефона. Сега вероятно ще се срещнат лично. Не е сигурно все още, но как мислите, добра идея ли е това? Може ли да доведе до някакви резултати? И защо Макрон, а не Мерц?

Констанце Щелценмюлер: Предполагам, че Макрон координира действията си с другите европейски сили и с Белия дом. По-важният момент, който бих искала да отбележа тук, е, че европейците и украинците започнаха да печелят време доста добре. Мисля, че повечето от нас знаят, че точно това правим. Печелим време с Путин. Печелим време с Белия дом. По-важният въпрос е как използваме това време. Използваме ли го за подобряване на нашата отбранителна система, за въвеждане в експлоатация на важни отбранителни и възпиращи системи, за стартиране на производство на оръжие в Украйна или за Украйна. Мисля, че след публикуването на Стратегията за национална сигурност на САЩ разбрахме , че сроковете, необходими за да станем по-малко уязвими на принуда, включително от страна на администрацията на Тръмп, вече са много по-кратки.