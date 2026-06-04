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Нема хора, нема пари: Приключва провеждането на "Поход за семейството"

04 юни 2026, 10:58 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нема хора, нема пари: Приключва провеждането на "Поход за семейството"

Обичайният "Поход за традиционното християнско семейство", известен само и като "Поход за семейството" организиран и иницииран от консервативни движения и общественици, няма да се проведе през юни тази година, съобщиха самите организатори във Фейсбук. Причината е липсата на достатъчно ентусиасти, които да участват.

Събитието "Поход за семейството" се организира от 2018 г. досега обичайно в месеца и деня, когато се провежда "София Прайд" - традиционното шествие на ЛГБТ хората. Събитието се рекламира като "шествие и празник за утвърждаване на брака само от мъж и жена, в подкрепа на християнските и общочовешките консервативни семейни ценности и добродетели, и за защита на правата на родителите и децата в тяхна взаимна полза". Винаги е подкрепян и от църквата.

Първоначално беше обявено, че "Поход за семейството 2026" ще бъде на 13 юни, в същия ден като Прайда. В последното си съобщение обаче организаторите на Похода казват: "През последните няколко години подкрепата за националното ни събитие през юни намаля значително - както морално (като брой хора, готови да се ангажират с подготовката и организирането), така и финансово. Без духовната, практическа и финансова подкрепа на нашите приятели и симпатизанти организирането на подобни събития е невъзможно".

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Организаторите на "Поход за семейството" твърдят, че една от причините да няма достатъчно последователи е струпването на празнични събития през месеците май и юни, включително Деня на детето и абитуриентските балове. Затова от тази година организаторите изцяло променят времето и формата на провеждане на събитията "Поход за семейството". Засега е съобщено, че те ще бъдат отложени за октомври и ще бъдат обявявани своевременно.

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На този фон "София Прайд 2026" е официално обявен - ще се проведе на 13 юни от 14 ч. в пространството зад бившия паметник на съветската армия в Княжеската градина. Концертната програма започва в 16 ч., а традиционното шествие ще потегли в 18 ч. от ул. „Ген. Гурко“.

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консерватизъм Асоциация „Поход за семейството” традиционно семейство
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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