Нов удар по джоба: Автобусните билети между Пловдив и София поскъпнаха

От 9.20 евро цената на билета за автобус от Пловдив до София вече е 11 евро само в едната посока. За това сигнализираха пътници. В рамките на последните три месеца това е второ увеличение. Предишното се случи през март, а дотогава билетът струваше 7.56 евро. Това означава, че за по-малко от три месеца цената е скочила от 7.56 на 11 евро – с 3.44 евро, или 45%.

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Георги Панчов работи в столицата и редовно пътува от Пловдив до София с автобус. От седмица обаче придвижването му струва по-скъпо заради увеличение на цената на билета. "Не е нормално. Услугата е абсолютно същата. Автобусът не се е променил. Времето за пътуване не се е променило. Реално няма нищо променено, освен цената на горивото", каза той в ефира на Нова телевизия.

Оплакват се и студентите, за които намаление в цената на билета няма.

"Една от причините за увеличението на билетите са покачващите се цени на дизеловото гориво", обяснява Петко Ангелов. Неговата фирма е един от превозвачите, които изпълняват курсовете до София. "За нас не е само цената на горивото. Имаме увеличение на заплатите на шофьорите, които карат автобусите, а освен това са се увеличили и амортизационните разходи. Например един варел масло – ако е струвал 1 000 евро, в момента цената му е с 30–40% по-висока. Давам ви само пример с консумативите. Всички доставчици и сервизи са вдигнали цените с около 30–40%. За да вървят автобусите и да се работи, те трябва да бъдат ремонтирани. Направили сме нова онлайн платформа. Цената на билета е 11 евро, като в нея се включва и избор на място. Освен това пуснахме пет нови автобуса, закупени директно от завода, на стойност 2 милиона евро", обясни той.

Превозвачите призоваха за субсидиране от страна на държавата, тъй като браншът е в тежка ситуация. По думите им малки и средни компании вече са пред фалит. Те поискаха и среща с редовното правителство.