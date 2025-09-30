Войната в Украйна:

Октомврийски дъжд в тези райони. Времето утре - 1 октомври 2025 г.

30 септември 2025, 12:55 часа 159 прочитания 0 коментара
Октомврийски дъжд в тези райони. Времето утре - 1 октомври 2025 г.

На 1 октомври 2025 г. вятърът ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по крайбрежието на морето малко по-високи, в София - около 6°. Утре облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в Западна България до 23° в югоизточните райони от страната, в София – около 16°. Градовете, в които ще превали са Смолян и Силистра, показва прогнозата за времето.

Дъжд и сняг, къде и кога? Седмична прогноза за времето за 29 септември - 5 октомври 2025 г.

Облачно в планините

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

Променлива облачност над морето

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По Черноморието ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но през нощта срещу четвъртък ще се усили.

Още: От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес