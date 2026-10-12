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Порои, първи слани и сняг в планините: Николай Василковски с прогноза за времето до изборите

12 октомври 2026, 7:44 часа 823 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Порои, първи слани и сняг в планините: Николай Василковски с прогноза за времето до изборите

Следващите две седмици до изборите ще се движим в подобни стойности. По-сериозни нахлувания на студен въздух се очаква около 13-14 октомври и около самия вот, разбира се, ако се запазят тези прогнози. Очакват се дъждове, а над 1800-2000 м и сняг, но и това вече не е аномалия за този месец. По-фатални са тези три дни сега, тъй като ще паднат действително големи количества дъжд в Централна и Източна България. Очаква се да паднат валежи до около 80-100 л на квадратен метър, което в зависимост от това как паднат, би могло да създаде опасности. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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От вторник до петък е възможно рано сутринта да да има условия за слани в отделни котловини в Западна България. Синоптикът обясни, че слана означава температура около нулата.

„В сряда ще започне спиране на валежа, съответно разкъсване от запад на изток на облачността. Четвъртък се очертава да е спокоен, дори и да се покаже слънце“, прогнозира той.

Времето днес

Днес на много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Със силен вятър от северозапад ще нахлува студен въздух. Предупреждение за значителни количества, в отделни райони до около 40 литра на кв.м, е обявено през следващото денонощие в цялата страна.

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Минималните температури ще бъдат между 10 и 18 градуса, а максималните – между 13 и 18 градуса, в Източна България – между 20 и 24 градуса.

В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната – около 13 градуса.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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