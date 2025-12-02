Протест: Студенти "маркираха" Софийския университет със знаци STOP (СНИМКИ)

Група студенти от Софийския университет организираха нетрадиционна протестна акция в ранните часове на 2 декември, след като твърдят, че търпението им към бюрократичните практики в Алма матер е изчерпано. Акцията беше част от новосформираната студентска инициатива "STOP".

По думите на участниците всичко започнало на 23 ноември 2025 г., когато те поискали от администрацията на Философския факултет зала за провеждане на студентско събитие. Вместо очаквано съдействие получили "пренебрежително мълчание", последвано от отказ, който според тях бил "елегантно формулиран", но напълно бюрократичен.

Бюрокрация

Студентите твърдят, че залите на Софийския университет се предоставят само на "официално благословени" организации, а независими инициативи се сблъскват със скрити и открити ограничения. Според тях част от действащите студентски структури са се превърнали в затворени формирования, в които формалността и външни влияния надделяват над реалните нужди на общността.

В знак на протест участниците в инициативата "STOP" поставиха предупредителни знаци STOP в ръцете на статуите на братя Евлоги и Христо Георгиеви, окачиха голям червен банер над главния вход на Ректората и изпълниха коридорите на университета с десетки постери. Акцията продължи само няколко минути, но бързо привлече вниманието на студенти, преподаватели и минувачи.

Организаторите съобщават, че предстои представяне на следващите стъпки на инициативата "STOP". Те отправят призив към всички студенти, недоволни от "мълчанието, ограниченията и лицемерието" в академичната среда, да се присъединят към каузата им.

"Недоволството расте, търпението е изчерпано. Младите вече говорим високо", заявяват от инициативата.