Цяла Куба остана без ток

Кризата в Куба се задълбочава, след като цялата страна остана без ток. „Настъпи пълно спиране на националната електропреносна мрежа. Причините се разследват и се задействат протоколи за възстановяване“, съобщиха от кубинското министерство на енергетиката. Това е първото пълно прекъсване на електрозахранването в страната след прекъсването на доставките на петрол на острова.

Куба по-рано потвърди разговори с администрацията на президента Доналд Тръмп на фона на енергийната криза.

САЩ блокираха доставките на петрол за Куба след операция на 3 януари, при която американските специални части заловиха бившия венецуелски лидер Николас Мадуро, съюзник на Хавана, който е снабдявал страната с петрол в продължение на години.