След като сме подарили 90% от Места: Сигнал, че властта планира да "хариже" водите на още 3 реки на Гърция

Гръцкото правителство е поставило условие на България да подпише дългосрочно споразумение за водите от реките Струма, Места, Арда и Марица България да гарантира фиксирано количество вода,всяка година, безвъзмездно. Колкото вода остане над "гръцката" квота, ако изобщо остане - да се ползва от България... Искрено се надявам тази грешка да не се допусне и националният интерес да не бъде продаден!

Това обяви в своя Facebook профил зам.-председателят на Европейския център по транспортни политики и инициатор на сдружение "Свободни Родопи" Тодор Батков-син.

Подаряваме водите си на Гърция?

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"Ще подари ли правителството фиксирани ежегодни количества вода от реките Струма, Места, Арда и Марица на Гърция? Искрено се надявам тази грешка да не се допуска", заяви в специално видео Ботков.

По думите му при посещението на гръцкия премиер Мицотакис в София преди няколко дни, гръцката делегация е поискала от българското правителство да се подпише дългосрочно споразумение за трансграничните води, гарантиращо фиксирани безвъзмездни водни количества за Гърция. Фиксирани, без значение от валежите и пълноводието на реките. А каквото остане над гарантираното за Гърция количество, ако изобщо нещо остане, да може да се ползва от България.

"Припомням, че заради действащото споразумение за река Места, България ползва под 10% от водосборния обем. Над 90% изтичат свободно в Гърция, където пълнят един от най-големите язовири в Европа - "Трисавру", който произвежда електроенергия за стотици милиони евро всяка година, която Гърция ни продава. След това водата се използва за напояване на земеделски култури, които Гърция също ни продава. А в същото време в Гоцеделчевската котловина на българските земеделци е забранено да напояват", обясни Батков.

"Припомням също, че правителството на Росен Желязков подписа незаконна и нератифицирана от парламента спогодба, според която до 2030 г. не просто подаряваме на Гърция водата от река Арда, но преди това я съхраняваме в язовир Ивайловград и подаряваме на гърците, когато на тях им потрябва", допълни той.

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Според Батков водите на България са дадени от Бога на България и са изключително държавна собственост. "Трябва да бъдат в полза на българското население. Каквото остане и не ползваме, нека отива в Гърция, но срещу заплащане", предложи той.

Батков съобщи и за кадрова рокада в министерството, свързана със заместник-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов.

"Атанас Костадинов се обяви твърдо срещу евентуално дългосрочно споразумение с Гърция за водите и се позова на анализ на Националния институт по метрология и хидрология, според който климатичните промени вече оказват съществено въздействие върху водните ресурси в региона на Балканите, като променят хидроложките условия и увеличават необходимостта от адаптивни решения. След визитата на гръцката делегация и официалното поставяне на въпроса пред нашето правителство, г-н Костадинов е освободен от поста зам.-министър. Надявам се освобождаването да е просто съвпадение и правителството да не планира да хариже най-ценния природен ресурс на Гърция и то безплатно", завърши Тодор Батков.

Споразуманието за Арда

Миналата година България и Гърция подписаха 5-годишно споразумение за водата. Това се случи след месеци преговори между двете съседни държави. Новината предизвика облекчение сред гръцките фермери, разтревожени за реколтата си.

Съгласно съвместна декларация, подписана от външните министри на двете съседни страни, България ще изпусне вода от река Арда, изтичаща от нейните планини, в 20 000 хектара от равнината Еврос в Северна Гърция.

Сумата ще се определя ежегодно след оценка на собствените нужди на България, казаха за Reuters от българското външно министерство.

На 9 юли 2024 г. изтече спогодбата за репарации от Втората световна война, съгласно която България беше задължена да доставя на Гърция регулирана вода от река Арда за срок от 60 години за тамошните земеделски полета в размер на 186 млн. куб.м.

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