Испания започва да дразни Европа

Испания има добро лято. Прогнозира се, че икономиката ще нарасне с 2,6% през 2026 г., много по-високо от еврозоната като цяло, и се очаква да продължи да се разширява с повече от 2% през всяка от следващите няколко години. Страната е удвоила капацитета си за вятърна и електроенергийна енергия от 2019 г. насам и се справя много по-добре с турбуленцията в цените на енергията, свързана с Иран, от европейските си конкуренти. А футболният ѝ отбор току-що спечели Световното първенство с демонстрация на отборна работа, която задуши най-добрия атакуващ отбор в света - Франция - а след това и войнствените аржентинци.

Испания и дългогодишният ѝ премиер от центристко-лявото крило Педро Санчес би трябвало да бъдат обект на завист на много европейци в момента - особено на либералите. По някакъв начин тя е изградила инфраструктура за възобновяеми енергийни източници, като същевременно е намалила разходите за енергия, е намалила дефицита си, като е увеличила разходите за социални помощи, и е спечелила щедро от имиграцията.

Но добрите новини в една държава-членка на Европейския съюз не винаги се приемат добре и антипатията към Мадрид не е просто случай на завист. Още: Испания поиска помощ от ЕС за горски пожари край Мадрид

Помислете за миграцията. Испания е пример за това как може да работи отвореността. Имигрантите запълват празнините в евтиния край на пазара на труда, в сектора на грижите и селското стопанство, като по този начин ограничават разходите на работодателите и натиска от застаряващото гражданство. Населението ѝ се е увеличило много по-бързо, в относително изражение, отколкото други основни страни от еврозоната. То се е увеличило с повече от 20% от 2000 г. насам, в сравнение с по-малко от 2% в Германия. Това е допринесло между 25% и 40% за растежа на страната на глава от населението от 2022 г. насам и е напълнило държавната хазна.

Ясната връзка, която Мадрид вижда между имиграцията, растежа и фискалното здраве, го насърчи да узакони почти милион нелегални мигранти. Но това е неудобно за политиците другаде на континента, работещи с електорати, които се страхуват от масова имиграция. Още: Испанският герой Феран Торес е осиновил куче от български приют

Левоцентристките партии в други държави от ЕС трябва да се борят с (вероятно неоснователни) атаки, че мигрантите, стичащи се към Испания, могат да се откажат и да се преместят в северните страни на Европа, с техните щедри системи за социално подпомагане. Правителството на Санчес твърди, че тези пристигащи имат само разрешителни за работа в Испания, така че биха били без документи, ако се отправят през границата. И повечето са от Латинска Америка, за които Испания е крайната дестинация.

Друг източник на раздразнение е, че способността на Мадрид да намали бюджетния си дефицит – което е поддържало разходите му по заеми сравнително близки до тези на Германия – е отчасти за сметка на неговите партньори. Докато всички останали се чудят как да финансират превъоръжаването на континента пред лицето на руската агресия и безразличието на САЩ, Испания отказва да си постави за цел да изразходва 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана, както направиха съюзниците ѝ от НАТО. Всъщност Санчес иска да запази съотношението на 2,1%, докато генералният секретар на алианса Марк Рюте настоява, че испанският премиер трябва да достигне 3,5%, само за да изпълни ангажиментите на страната си. Още: В Испания пожарите се разрастват

Мадрид също така настоява за повече съвместни заеми от ЕС, упражнение, което е осигурило евтино финансиране за южноевропейските държави за сметка на по-пестеливите им северни партньори като германците и холандците.

Заместникът на Санчес, Карлос Куерпо, се аргументира в скорошна колонка в Bloomberg Opinion за Европейски суверенен инструмент, който би централизирал част от дълговото бреме, носено от държавите членки. Това може да има известен смисъл от гледна точка на намаляване на разходите за емитиране на собствен дълг, деноминиран в евро, от всяка държава. Но когато финансовите министри на страните от единната валутна зона се срещнаха в Брюксел, това беше посрещнато с известно недоволство. Дори французите, често на антипестовната страна в дебата, смятат, че това повдига проблеми с моралния риск.

Без политически надежден начин за ограничаване на прекомерните разходи в която и да е държава е трудно да се защити форма на съвместен дълг, при която всички останали трябва да споделят отговорността - особено за правителства, които също така молят своите местни избиратели да стегнат коланите. Испанските представители твърдят, че говорят само за общ дълг, който не е за специфични за държавата разходи, а за „европейски публични активи“, които според тях ще бъдат от полза за континента, като например проекти, свързани с отбраната, енергетиката и изменението на климата или изкуствения интелект.

И все пак, във време, когато центристите и умерените левичари в цяла Европа би трябвало да празнуват успеха на Испания като антикрайнодесен образец, те трябва да се уверят, че последиците от политиките на Санчес не разпалват антиинтеграционни настроения у дома. Може би преминава повечето тестове, но на този не успява.

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Съществува и признание, че модел на захранвани от слънцето енергийни доставки не е лесен за копиране, но голяма част от скептицизма в ЕС е, че политиките на Санчес затрудняват спечелването на проевропейски аргументи. Той укрепва либералната история у дома и отслабва либералната коалиция в Европа.

Испанският премиер би могъл да научи нещо от своите световни шампиони по футбол, особено в контраст с провала на съседите им Португалия, които се отдадоха на егото на 41-годишния Кристиано Роналдо за своя сметка. Понякога печелиш, като подаваш топката на съотборниците си, а не само като се стремиш към гол.

Автор: Михир Шарма за Bloomberg