България продаде услуга на Гърция: Обяснение на екоминистъра за водата от Арда

България продаде услуга на Гърция, не сме подарили нищо. Това заяви екоминистърът Манол Генов по отношение на изпускането на вода от Арда за поливане в Гърция. И увери - Гърция никога не е имала никакви претенции по договора, не е искала нищо повече

Споразумението е за 1 година, предполагам в началото на следващата година пак ще бъде повдигнат въпроса, уточни Генов след въпрос на БНТ за продължителността и цената. Сумата ще се определя ежегодно след оценка на собствените нужди на България, казаха за Reuters от българското външно министерство, когато беше сключено рамково споразумение - то е за 5 години

Проблеми с водата в Арда и в този район няма, там запълняемостта на водните обекти е 80-90%, няма тревоги. Тревогите са за язовирите в Подбалкана, подчерта Генов.

