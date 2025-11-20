Войната в Украйна:

България продаде услуга на Гърция: Обяснение на екоминистъра за водата от Арда

20 ноември 2025, 08:39 часа 521 прочитания 0 коментара
България продаде услуга на Гърция, не сме подарили нищо. Това заяви екоминистърът Манол Генов по отношение на изпускането на вода от Арда за поливане в Гърция. И увери - Гърция никога не е имала никакви претенции по договора, не е искала нищо повече - Още: България и Гърция се разбраха как да използват водите на река Арда

Споразумението е за 1 година, предполагам в началото на следващата година пак ще бъде повдигнат въпроса, уточни Генов след въпрос на БНТ за продължителността и цената. Сумата ще се определя ежегодно след оценка на собствените нужди на България, казаха за Reuters от българското външно министерство, когато беше сключено рамково споразумение - то е за 5 години - Още: България и Гърция подписаха петгодишно споразумение за водата

Проблеми с водата в Арда и в този район няма, там запълняемостта на водните обекти е 80-90%, няма тревоги. Тревогите са за язовирите в Подбалкана, подчерта Генов.

Още: Сблъсък за водите на Арда и сделка с България между опозицията и властта в Гърция

