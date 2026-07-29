Увеличава се броят на загиналите след мощното земетресение в Япония

13 души са загинали след силното земетресение в японската префектура Кумаммото, съобщи премиерът на страната Санае Такаичи. Тя обаче уточни, че в това число влизат и хора, чиято смърт се предполага, че е свързана с бедствието. Такаичи посочи, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, а на места са избухнали пожари. Още: 7,1 по Рихтер удари Япония. Обявена е тревога за цунами (ВИДЕО)

Десетки остават е неизвестност

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"Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента Силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове", заяви Такаичи в специално изявление.

По-рано от кризисния щаб съобщиха за над 30 ранени. Десетки остават в неизвестност.

Припомняме, че земетресение с магнитуд 7,1 разтърси южната част на Япония във вторник, което накара Японската метеорологична агенция да издаде предупреждение за цунами за крайбрежията на моретата Ариаке и Яцуширо. Японската метеорологична агенция (JMA) е класифицирала интензивността на земетресението на 7 по японската скала, което е максималното ниво, допълва италианската информационна агенция ANSA.

Японската агенция за ядрено регулиране съобщи в спешно изявление, че не са регистрирани "аномалии" в близките съоръжения в Иката и Генкай. Няма съобщения за щети, но властите призоваха хората да се държат на разстояние от океана и морския бряг, съобщава "ABC News".

Очакват се подробности и дали предупреждението за цунами ще бъде отменено.

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