Гутереш на заключителна среща по Кипърския въпрос

Днес е най-важният, ключовият ден от посещението на генералния секретар на ООН Антониу Гутереш в Никозия. Той ще проведе съвместна среща с лидерите надвете кипърски общности, от разговорите с които зависи резултатът от мисията му на острова. След тристранните разговори между Гутереш, президента на Кипър Никос Христодулидис и кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман ще станат ясни възможните следващи стъпки по Кипърския въпрос. Още: "ООН не може да наложи мир": Гутереш е в Кипър за рестартиране на преговорите

Важен миг за гърци и кипърци

Снимка: Guliver

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Фокусът е върху постигането на съгласие за провеждането на разширена неформална конференция съучастието на трите страни-гаранти, което Гутереш да обяви в Никозия.

Във вторник генералният секретар проведе продължителни разговори поотделно с двамата лидери и заяви, че е имал "две продуктивни срещи".Той отбеляза, че "ако има момент, в който разрешаването на кипърския проблем е важно, то е сега, в период на хаос в региона и с геополитически промени, които биха могливнезапно да поставят Кипър в епицентъра на нежелани развития".

Гутереш изрази силния си ангажимент да направи "всичко възможно", за да подкрепи кипърските гърци и кипърските турци в "този много важен миг".

"ООН не може да наложи мир, само кипърците, чрез своите лидери, могат да го изградят", заяви ръководителят на световната организация.

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