Войната в Украйна:

Гутереш на заключителна среща по Кипърския въпрос

29 юли 2026, 6:46 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гутереш на заключителна среща по Кипърския въпрос

Днес е най-важният, ключовият ден от посещението на генералния секретар на ООН Антониу Гутереш в Никозия. Той ще проведе съвместна среща с лидерите надвете кипърски общности, от разговорите с които зависи резултатът от мисията му на острова. След тристранните разговори между Гутереш, президента на Кипър Никос Христодулидис и кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман ще станат ясни възможните следващи стъпки по Кипърския въпрос. Още: "ООН не може да наложи мир": Гутереш е в Кипър за рестартиране на преговорите

Важен миг за гърци и кипърци

Снимка: Guliver

Още: "Целта е обединен Кипър, без окупационни войски": Мицотакис прави сметки за Кипър без Ердоган

Фокусът е върху постигането на съгласие за провеждането на разширена неформална конференция съучастието на трите страни-гаранти, което Гутереш да обяви в Никозия.

Във вторник генералният секретар проведе продължителни разговори поотделно с двамата лидери и заяви, че е имал "две продуктивни срещи".Той отбеляза, че "ако има момент, в който разрешаването на кипърския проблем е важно, то е сега, в период на хаос в региона и с геополитически промени, които биха могливнезапно да поставят Кипър в епицентъра на нежелани развития".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Гутереш изрази силния си ангажимент да направи "всичко възможно", за да подкрепи кипърските гърци и кипърските турци в "този много важен миг".

"ООН не може да наложи мир, само кипърците, чрез своите лидери, могат да го изградят", заяви ръководителят на световната организация.

Още: ООН започва нова серия срещи по Кипърския въпрос

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кипър Антонио Гутереш кипърски въпрос
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес