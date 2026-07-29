Испания на прага на нова гореща вълна

В Испания започва четвъртата за лятото гореща вълна. На много места температурите ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 градуса в долините и в южната част на полуострова, предаде БНР. Предстои нов период на екстремни горещини, придружени от ниска влажност и южни ветрове, които на места ще бъдат силни и на пориви, предупреждават от Националната метеорологична агенция. Очаква се жегата да продължи до неделя. Особено засегнати ще бъдат долините на реките Гуадалкивир, Гуадиана, Тахо и Ебро, както и Канарските острови. Още: Гърция помага на Испания в борбата с горските пожари

Нивата на опасност ще бъдат екстремни

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Смята се, че нивата на опасност да бъдат значителни или дори екстремни, особено по отношение на дейностите на открито и уязвимите групи от населението. Метеоролозите очакват и завръщането на тропическите нощи, в които температурите няма да падат под 25 градуса.

Говорителят на агенцията Рубен дел Кампо посочи, че в следващите дни няма данни за валежи, а с настъпването на този нов горещ период рискът от горски пожари отново ще нарасне до много високи или екстремни нива в цялата страна.

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