Съдът спря изграждането на най-големия фотоволтаичен парк в България

Административен съд – Велико Търново спря решението на директора на РИОСВ – Велико Търново за допускане изграждането на огромен фотоволтаичен парк в землищата на Сухиндол и село Коевци. Това съобщават от сдружение "Ти решаваш", като уточняват, че съдебният орган е приел, че предварителното изпълнение е допуснато незаконосъобразно.

Преди дни стана ясно, че директорът на Регионална инспекция по околна среда и води във Велико Търново инж. Станислав Станчев е съгласувал Проекта за промяна предназначението на поземлени имоти в землищата на Сухиндол и село Коевци с цел изграждане на фотоволтаичен парк. Това показа справкя в сайта на Екоинспекцията, като решението е с дата 20 януари.

Решението беше за допускане на предварително изпълнение на становището по екологична оценка за изграждането на мащабна фотоволтаична централа.

"С този акт се позволява започване на действия по проекта преди приключване на съдебния контрол и преди окончателното приключване на административната процедура. Проектът, определян от самата администрация като "инвестиция с национално значение", засяга хиляди декари земеделски земи и горски територии, включително гори, които незаконно са включени в обхвата на проекта. Срещу него вече са се обявили стотици жители на общината, местни експерти и граждански организации, а паралелно тече и досъдебно производство за унищожаването на приблизително 1000 декара гори и зелени площи. Това създава реална опасност от предстоящи нови незаконни сечи, ако проектът бъде придвижен въпреки липсата на окончателен съдебен контрол", заявиха тогава от сдружение "Ти решаваш".

В решението на директора на РИОСВ пишеше, че "значителен дял от имотите в обхвата на плановете са изоставени и неизползваеми значителен период земеделски земи – охрастени земеделски земи, изоставена орна земя и пасища, както и такива с характеристики и трайно ползване, съответно деградирала орна земя и деградирало земеделско насаждение“. В документа бе посочено още, че ще се вземат "мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на инвестиционното намерение".

Съдът постанови незаконосъобразни действия

Настоящето спиране е валидно до приключване на съдебното производство с влязъл в сила акт. Определението е постановено по жалба на сдружение "Ти решаваш".

"Съдът ясно подчертава, че предварителното изпълнение е изключение, допустимо само при строго доказани законови предпоставки. Директорът на РИОСВ – Велико Търново е действал незаконосъобразно, като е допуснал предварително изпълнение без наличие на предпоставките по чл. 60 от АПК и без да изложи собствени, конкретни и обосновани мотиви. Вместо самостоятелна преценка за защита на обществен или държавен интерес, директорът на РИОСВ е възпроизвел аргументите на инвеститора, с което е подменил ролята си на независим регулатор", посочват още от "Ти решаваш", предаде Фокус.

Те обвиняват Община Сухиндол, че не е защитила обществения интерес и е участвала в процедурата като възложител и инвеститор.

"Става въпрос за бизнес и това, че инвестицията се представя като такава с ползи за обществеността, не превръща възложителите, включително общината, в говорител на обществеността. Следва да се има предвид кризата в съвременния свят по отношение на представителната демокрация и в частност в България – ноторен факт. Очевидно е, че политическата класа се е отдалечила от суверена и неговите нагласи. 1/3 от гражданите на Община Сухиндол са заявили воля "против" изграждането на ФВЦ в земеделски земи и горски територии, по реда на пряко участие на гражданите в местното самоуправление", се посочва в решението.

Позицията им за РИОСВ е, че са пренебрегнали интереса на обикновените хора, като не са направили самостоятелна и обоснована преценка за наличие на обществен интерес.

От сдружението подчертават и че са доказани рисковете от необратими щети за гори и земеделски земи в района, а финансовите аргументи не оправдават предварително изпълнение.

"Проектът не е национален или стратегически по смисъла на закона и не е доказано наличие на енергиен дефицит в община Сухиндал, който да налага спешност", допълват от организацията.

Историята на мащабния проект

Изключителният по мащаб фотоволтаичен парк е планиран да бъде реализиран в община Сухиндол, но местните се обявиха против и организираха протест.

Според заявеното инвестиционно намерение, паркът трябва да бъде изграден върху площ от приблизително 10 000 дка. Според противниците на проекта в този терен попадат много плодородни земеделски земи и горски масиви, които ще бъдат изцяло и завинаги унищожени.

Голяма част от жителите на община Сухиндол са категорично против проекта и вече са събрани 641 подписа срещу изграждането на фотоволтаичната централа. Подписката, заедно с множество отрицателни становища на граждани и организации, е внесена в Регионалната екоинспекция.

През 2025 г. бе подаден сигнал до прокуратурата са извършена незаконна сеч на 960 дка гори за освобождаване на площ за предстоящото изграждане на фотоволтаичния парк. Извършената сеч тогава бе в района на Сухиндол и землището на село Коевци.

Природозащитници, сдружението "Ти решаваш Сухиндол" и граждани не искат реализацията на фотоволтаичната централа, която ще е на по 1 километър от Сухиндол и село Коевци върху земеделски земи.

"Става дума за 10 квадратни километра фотоволтаичен парк край Сухиндол, едно огромно огледало, което го няма никъде в Източна Европа, няма го на Балканите. Общата площ на всички земеделски земи в община Сухиндол е около 90 000 декара. 10 000 декара се явява над 10%, това за мен е притеснителното. Ние искаме да запазим природата си, това са земеделски земи, гори и пасища", коментираха част от протестиращите.

Срещу инвестиционното намерение се обявиха независимият експерт орнитологът Ирина Матеева и хидробиологът Пенчо Пандъков, които са членове на Експертния съвет. "Такива проекти нямат място в природни територии с висока степен на биологично разнообразие", заяви Пандъков.

Екологът Тома Белев заяви, че това ще е най-големият единичен фотоволтаичен парк в България - на площ от 9,5 кв.км.

"Инвеститор е австрийска фирма с проекти в Русия, Украйна, Унгария и Румъния. Заедно с още един проект на друга фирма в процедура площта на панелите ще надхвърли 10 кв.км. пасища, храсти и гори", твърди Белев.

По думите му миналата година "инвеститорът беше започнал да "почиства" горите без разрешение и беше спрян, но беше "почистил" бая".

"Винаги съм твърдял, че подобни големи инвестиции трябва да се случват в нарушени или урбанизрани територии, а не върху природни територии, още повече върху гори. В парламента така и не влезе законопроектът разработен от Зелени закони, който защитаваше горите в земеделски земи от подобно унищожаване", коментира още Белев.