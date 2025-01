Джокович: Ще трябва да ви разочаровам, защото имам още много да печеля в следващите години (ВИДЕО)

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович заяви, че няма намерение да спира с тениса в следващите няколко години, тъй като има големи планове и още много победи за постигане. Сърбинът направи това изказване във видео на ATP Tour, в което той отговаряше на въпроси от други професионални тенисти. А сред въпросите очаквано имаше и такива кога Ноле ще даде шанс на останалите също да спечелят титли от Големия шлем.

"Моля те, Новак. Дай ми един мач. Следващият, само един искам!", каза Андрей Рубльов в обръщението си към Джокович. "Какво още искаш да спечелиш", попита Феликс Оже-Алиасим. А Александър Зверев каза следното: "Имаш 24 титли от Големия шлем и златен олимпийски медал. Добър си, спечели всичко. Нямаш нужда от повече."

А Джокович им отговори: "Хайде, момчета. Не знам какво да кажа. Ще трябва да разочаровам всички вас, защото ще ме видите доста често през следващите няколко години. Имам големи планове. Имам още много да печеля."

Интересното е, че Рубльов има само една победа в шест мача срещу Джокович. Оже-Алиасим обаче може да се похвали с равенство в срещите си със сърбина - по една победа. Статистиката на Зверев с Ноле пък е 4:8 в полза на сръбския тенисист. Нито един от тях обаче няма титла от Големия шлем, докато Новак има 24 на сметката си.

Въпроси към Ноле имаше и от световния номер 1 Яник Синер, както и Даниил Медведев и Стефанос Циципас. И по-специално от неговия "братко" Григор Димитров, който зададе загадъчен въпрос на Новак.

