Достойно: Джокович накара 15 000 да аплодират 18-годишния му съперник (ВИДЕО)

Младият хърватин игра като равен с равен с Ноле, който успя да го надвие благодарение на опита си. След мача сърбинът призова 15 000 фенове на централния корт "Род Лейвър Арена" да аплодират 18-годишния Призмич. Джокович сочеше с пръст към младока, за да покаже кой е героят на деня в Мелбърн.

"Толкова голям потенциал. Той има всичко, от което се нуждае, и все още може да се усъвършенства. Начинът, по който присъства психически на корта, ми харесва много. Никога не се отказва. Чувствах се така, сякаш виждах себе си в огледалото."

"Няма слаби страни, наистина. Сервисът е добър, може да бъде по-добър. Но той е само на 18 години, има толкова много време пред себе си", заяви 10-кратният шампион на Australian Open, който няма загуба в надпреварата от 2018-а насам.

The moment Djokovic led a crowd of 15,000 in applause for 18-year-old Dino Prizmic...



Kid will remember this forever, this was class 👏



🎥 @StanSportAU pic.twitter.com/VdKeoaZopy