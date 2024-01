Григор Димитров: Страхотно бе да виждам толкова много български флагове (ВИДЕО)

След мача той отбеляза, че през цялото време е виждал български флагове на трибуните, което е направило атмосферата за него още по-добра. Българинът игра при невероятна жега в Мелбърн и не скри, че няма търпение да се потопи в ледена вана.

"Вие сте невероятни. През цялото време виждах толкова много български флагове и в двата края на корта. Беше чудесно", каза Григор. "Мартон е много качествен играч. Той е сред най-силните физически играчи в Тура. Знаех, че ще ми бъде много трудно още от първата точка."

"В началото не успявах да се адаптирам към условията. Тренирах няколко дни в Мелбърн преди турнира, но в първия сет топката постоянно ми бягаше", добави още той.

Everyone is Bulgarian in Melbourne! @GrigorDimitrov @AustralianOpen pic.twitter.com/ikjMvvKJLi