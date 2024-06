Класата на Григор Димитров не стигна за победа над "летящия" Яник Синер (ВИДЕО)

Следващият съперник на Синер ще е победителят от двойката Стефанос Циципас - Карлос Алкарас. Гришо приключи участието си на Откритото първенство на Франция със страхотно постижение. Той отстрани осмия в света Хуберт Хуркач на 1/8-финалите и записа петата си победа над тенисист от топ 10 от началото на 2024 година.

Срещата стартира равностойно, а Димитров събра погледите на всички тенис почитатели още във втория гейм с магическо отиграване. След това обаче започнаха лошите моменти за нашия представител. Той допусна два пробива и изостана с 1:5. Синер затвори сета при 6:2.

Статуквото се запази и във втората част. Номер 2 в ранглистата на ATP взе още първото подаване на българина и съхрани преднината си до края. Италианецът дори пропусна още една възможност за брейк при 2:4, но все пак поведе с 2:0 в общия резултат.

