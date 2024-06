Григор: Цялата ми ръка бе в кръв, но си казах, че ще хвана всяка една топка (ВИДЕО)

След двубоя той бе запитан дали проляната кръв на корта е цената за достигане до 1/4-финал срещу Яник Синер. "Очевидно. Предполагам. Бях толкова вглъбен в мача, че не обръщах внимание на нищо от това. Ракетата ми беше цялата в кръв", коментира Григор.

"Осъзнах какво е станало едва след това. Дори не знам в кой момент се случи. Просто си казвах, че трябва да стигна до всяка една топка, която е там. Бях си казал, че нито една топка не трябва да минава покрай мен", добави още той.

След това българинът бе попитан дали има и други порезни рани и превръзки по тялото. "Бях на път да кажа нещо толкова лошо", засмя се Григор. "Не искате да ме видите без гащи. Коленете ми са... всичко е в дръскотини, но няма да се оплаквам", каза Димитров.

Неговият съперник Хуберт Хуркач пък се изказа остро по адрес на Гришо след мача, питайки дали българинът е искал да заеме мястото на съдията.

Blood, sweat, and teary-eyed. 🥹@GrigorDimitrov wasn’t going to be denied his 1st QF here.#RolandGarros pic.twitter.com/VRGd4XRVJy