29 януари 2026, 12:57 часа 150 прочитания 0 коментара
Сабаленка се класира на четвърти пореден финал на Australian Open

Арина Сабаленка се класира за четвърти последователен път на финал на Откритото първенство на Австралия по тенис. Тя надви убедително Елина Свитолина с 6:2, 6:3 за малко над час и 15 минути игра. При това, беларускинята стигна до мача за трофея без загубен сет.

Миналата година световната №1 отстъпи пред Мадисън Кийс

Днес световната номер 1 имаше проблеми в началото на двубоя. Свитолина получи две точки за пробив в откриващия сервис гейм на Сабаленка, но ги пропиля, а скоро след това фаворитката в срещата беше предупредена от съдията на стола за прекомерни викове между първи и втори сервис на опонентката. Това обаче не повлия негативно на Сабаленка, която просто беше по-силна и постоянна в ударите си, за да спре Свитолина.

Сабаленка завърши с 29 уинъра и 15 непредизвикани грешки. „Не мога да повярвам, наистина. Това е невероятно постижение. Но работата ми тук не е свършена“, предупреди двукратната шампионка в Мелбърн.

В събота тя ще се бори за трета титла на австралийска земя след 2023 и 2024. Миналата година представителката на Беларус беше спрян на финала от американката Мадисън Кийс.

Сега нейна съперничка ще бъде една измежду Джесика Пегула, която елиминира Кийс на осминафиналите, или Елена Рибакина. Казахстанката има да си връща на Сабаленка за загубения финал през 2023.

Свитолина от своя страна не успя да стигне до мач за титлата на турнир от Големия шлем и при четвъртия си опит след пораженията в полуфиналите на Уимбълдън (2019 и 2023) и Ю Ес Оупън (2019).

Бойко Димитров
Елина Свитолина Арина Сабаленка Australian Open 2026
