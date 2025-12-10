Световната №1 при дамите скочи на идеята за участие на транссексуални жени в турнирите на WTA (ВИДЕО)

Световната №1 Арина Сабаленка заяви, че според нея не е честно да се позволява на транссексуални жени да се състезават в турнирите на WTA, въпреки че до момента те отсъстват от елита на тениса, предаде АФП. Във вторник вечерта в предаването на британския водещ Пиърс Морган беларускинята беше попитана дали споделя мнението на легендарната Мартина Навратилова, която е против допускането на трансджендъри в надпреварите за жени.

Какво обясни Арина Сабаленка

'I think it's just not fair to a woman...'



The world’s number one in women's tennis Aryna Sabalenka gives Piers Morgan her view on professional trans players.



📺 https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan | @SabalenkaA | @NickKyrgios pic.twitter.com/NN2SLh6KVI — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) December 9, 2025

„Това е труден въпрос, каза Сабаленка. - Нямам нищо против тях, но имам чувството, че все още имат огромно предимство пред останалите“.

„Смятам, че не е честно жената да се сблъсква с биологични мъже. Не е честно“, допълни Сабаленка, която ще се изправи срещу Ник Кириос в демонстративен мач, наречен „Битката на половете“, в Дубай в края на декември.

„Сякаш жената е работила цял живот, за да достигне лимита си, а след това трябва да се изправи срещу мъж, който биологично е много по-силен. Затова не съм съгласна с подобни неща в спорта“, добави тя.

Участието на транссексуални жени в турнирите на WTA е разрешено при определени условия, едно от които е концентрацията на тестостерон в кръвта им да е под 2,5 наномола на литър през последните две години.

Освен това те трябва да представят на WTA подписана декларация, удостоверяваща тяхната женска или небинарна полова идентичност.

На практика в момента нито една транссексуална жена не играе водеща роля в тура на WTA. Американката Рене Ричардс, родена като Ричард Раскинд през 1934 г., е една от малкото транссексуални тенисистки, които са се състезавали на най-високо ниво.

След като през 50-те години на миналия век тя играе няколко пъти на Откритото първенство на САЩ при мъжете, тя започва втора кариера в женския тур от края на 70-те години до началото на следващото десетилетие. След като се оттегля от състезанията през 1981 г., Ричардс е треньор на Мартина Навратилова.

