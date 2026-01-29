Алкарас - Зверев и Джокович - Синер: Кога и къде да гледаме полуфиналите на Australian Open

Първият за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия, навлиза в заключителната си фаза. В надпреварата останаха само четирима тенисисти - големите фаворити Яник Синер и Карлос Алкарас, ветеранът и рекордьор по титли в турнира Новак Джокович, както и Александър Зверев, който продължава да е без титла от Шлема. А разпределението на полуфиналните двойки изглежда така: Синер срещу Джокович и Алкарас срещу Зверев.

По коя телевизия и в колко часа да гледаме полуфиналите на Откритото първенство на Австралия

И двата полуфинала ще се изиграят в петък (30 януари) на "Род Лейвър Арена". Първи в програмата на корта ще излязат Алкарас и Зверев. Съперничеството между двамата е изравнено - 6 победи за Алкарас и 6 победи за Зверев. През 2025-та те се срещнаха само веднъж - на Мастърса в Синсинати, където победата бе за испанеца в два сета. Зверев обаче е побеждавал Алкарас в Мелбърн - през 2024-та, когато го отстрани на 1/4-финалите.

Мачовете са на 30 януари, първи на корта излизат Алкарас и Зверев

Двубоят между Алкарас и Зверев е насрочен за 5:30 часа българско време на 30 януари. След това идва и вторият полуфинал - този между Яник Синер и Новак Джокович. Италианецът има 6 победи и 4 загуби срещу рекордьора по титли от Големия шлем. Сблъсъкът между тях се очаква да започне не преди 10:30 часа българско време на 30 януари.

Алкарас - Зверев и Синер - Джокович по Eurosport 1

Мачовете от Australian Open се излъчват пряко в българския телевизионен ефир. Правата се държат от "Евроспорт", като мачовете Алкарас - Зверев и Синер - Джокович по всяка вероятност ще се излъчват в ефира на Eurosport 1. Можете да научите повече за полуфиналните битки и в спортната секция на Actualno.com.

