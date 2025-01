След отпадането от Australian Open: Джокович намекна за раздяла с треньора (ВИДЕО)

Бившият номер 1 в световния тенис Новак Джокович бе много разочарован от отпадането си от първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Сърбинът напусна надпреварата, след като се отказа по време на полуфинала срещу Александър Зверев заради контузия. По този начин Ноле се прости с мечтата си да преследва 11-та си титла от Откритото първенство на Австралия.

След отпадането си от Australian Open Новак Джокович застана пред медиите като намекна, че може да се раздели с новия си треньор Анди Мъри. Двамата започнаха съвместната си работа наскоро, но e възможно да прекратят взаимоотношенията си след по-малко от месец. Жокера, както всички наричат Джокович, сподели, че за момента не е коментирал с Мъри дали ще продължат да работят. Той бе категоричен, че ще трябва да мине малко време, двамата да се поуспокоят и тогава да проведат въпросния разговор.

Novak Djokovic was asked if he will continue working with Andy Murray as his coach:



“I don't know. We both were disappointed with what just happened, so we didn't talk about future steps. I think we both need to cool off a bit & then we'll have a chat.”



