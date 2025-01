Джокович: Може би това е последният ми Australian Open (ВИДЕО)

Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович разкри, че това може да е било последното му участие на Australian Open. Както е известно, 37-годишният сръбски тенисист отпадна на полуфиналите на надпреварата. Той се отказа в мача си с Александър Зверев след само един изигран сет. Ноле е измъчван от мускулна контузия и сподели, че не е могъл да издържа болката.

Джокович заяви, че иска да види как ще се развие сезонът преди да вземе решение за бъдещето си. Все пак сърбинът си остави отворена вратичката за завръщане в Мелбърн догодина като призна, че всичко зависи от здравословното му състояние и мотивацията, която ще има да продължи да играе тенис.

Was this Djokovic's last Australian Open appearance? 🤔



The Serbian tennis giant retired from his Australian Open 2025 semifinal against Alexander Zverev, having lost the first set by 7-6(5).

#nukta #nuktapakistan #AustralianOpen2025 #AO2025 #NovakDjokovic pic.twitter.com/krMompZpRB