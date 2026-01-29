Украинка отказа да се снима и ръкува с "неутралната" Арина Сабаленка, обявиха го и на екрана на "Род Лейвър Арена" (ВИДЕО)

Оставката на Румен Радев:

29 януари 2026
Интересен момент беляза полуфиналната среща между украинката Елина Свитолина и беларускинята Арина Сабаленка на Откритото първенство на Австралия. Световната номер 1 при жените се наложи в два сета с 6-2, 6-3, за да се класира за четвърти пореден път на финал в Мелбърн. А след срещата двете тенисистки не се поздравиха на мрежата, като неофициалната причина е нежеланието на Свитолина да се ръкува с тенисистки от Беларус и Русия заради продължаващата война в Украйна.

Организаторите на Australian Open обявиха на екрана, че няма да има ръкостискане след мача

Впечатление направи, че в заключителните минути на срещата на "Род Лейвър Арена" се появи информация на големия екран, която гласеше: "В края на мача, няма да има ръкостискане между играчите. Оценяваме вашето уважение и към двамата състезатели по време и след двубоя."

Сабаленка се състезава под неутрален флаг, Свитолина отказа и да се снима с нея

На Арина Сабаленка не ѝ бе позволено да представлява Беларус на Australian Open заради това, че нейната държава продължава да подкрепя Русия във военните действия срещу Украйна. Така Сабаленка трябваше да играе като състезателка, представляваща неутрална държава.

Преди началото на срещата пък Свитолина отказа да застане за традиционна снимка до Арина Сабаленка, а беларускинята все пак си направи снимка с малко момиче на мрежата. Това обаче не разстрои играта на Сабаленка, която победи категорично Свитолина.

