Зверев и Алкарас "притесниха" Гришо след триумфа на Laver Cup (ВИДЕО)

След като триумфира с отбора на Европа в Laver Cup българската тенис звезда Григор Димитров се отрече от обещанието си, което бе дал преди началото на турнира. Гришо бе казал на съотборника си в звездния тим от Стария континент Александър Зверев, че ако те спечелят, ще се съблече гол на корта. До това се стигна, след като на една от пресконференциите Зверев каза на Григор, че иска от него да направи същото, което показа по време на демонстративния му мач с Новак Джокович в София, когато на почивката двамата съблякоха тениските си демонстративно.

Идеята на Зверев бе подкрепена и от останалите тенисисти от отбора на Европа, както и от капитана Бьорн Борг. Гришо нямаше много избор и се съгласи на предложението, за да угоди на съотборниците си. Вчера Европа победи с 13:11 срещу Света, а думите на българина бяха използвани срещу него. По време на пресконференцията след празненствата една от журналистките в залата припомни на Григор за обещанието му.

"I was just naked in the locker room" 💀 pic.twitter.com/0g3b3Vozyz