Какъв човек сте според музиката, която слушате

В днешното време на раздори може би единственото, от което наистина се нуждаем, е музика. Според ново изследване, обхванало повече от 50 държави, музикалните предпочитания обединяват различните характери по света.

Екип от Университета в Кеймбридж показва как различните певци и песни се харесват на сходни типове личности по света. Например песента на Ед Шийрън "Shivers" се харесва на екстровертите, докато невротичните типове вероятно ще се влюбят в "Smells like Teen Spirit" на „Нирвана“. Сговорчивите хора са склонни да имат в плейлистата си "What's Going On" на Марвин Гей или "Shallow" на Лейди Гага и Брадли Купър. Националните граници не могат да спрат отворените типове да слушат "Space Oddity" на Дейвид Боуи или Нина Симон.

Феноменът варира от Обединеното кралство и САЩ до Аржентина, Индия, Дания или Южна Африка. Няма значение къде живее един добросъвестен индивид, той едва ли ще се наслаждава на „Rage Against the Machine“.

Изводите се основават на повече от 350 000 участници от над 50 държави и шест континента, съобщава „Стъди Файндс“.

"Бяхме изненадани колко много тези модели между музиката и личността се повтарят по целия свят", казва водещият автор д-р Дейвид Грийнбърг в съобщение на университета.

Психологът и музикант вярва, че подходящата песен може да помогне за преодоляване на социалното разделение и че музиката има неизползвани терапевтични ползи.

"Хората може да са разделени от географски, езикови и културни различия, но ако интроверт в една част на света харесва същата музика като интровертите на други места, това предполага, че музиката може да бъде много мощен мост", добавя изследователят. "Музиката помага на хората да се разбират помежду си и да намират общ език."

Изчислете сами колко ток харчи климатикът вкъщи За всяко семейство е важно да разпределя правилно бюджета си. Един от най-значимите разходи за домакинствата е сметката за електричеств... Прочети повече

Изследването е първото, което свързва личностните черти с музикалните стилове, като прогнозира, че екстроверсията захранва съвременната жизнерадостна, танцувална музика. Изследователите определят тази характеристика като търсене на възбуда, общителност и положителни емоции.

Добросъвестността - която предпочита реда и послушанието - изненадващо се сблъсква с агресивните, бунтарски теми.

Връзката между екстроверсията и съвременната музика е най-силна около екватора, особено в Централна и Южна Америка. Възможно е това да се дължи на факта, че хората с по-топъл климат са личности, които реагират на ритмична, танцувална музика.

Д-р Грийнбърг, който живее в Йерусалим, вече използва музиката като мост за работа с израелци и палестинци. Наскоро той изнесе лекция, в която разшири обхвата на начините, по които музиката може да свързва хора и култури.